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Уникална находка: Откриха останки от мамут край русенското село Ряхово

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Русе
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Незапомненото от десетилетия ниско ниво на Дунав помогна за намирането на останките на мамут край русенското село Ряхово. На рядката находка се натъкнал случайно местен жител, който се разхождал покрай брега на реката.

При всеки удобен момент Петър Николов слиза на разходка край реката. Този път обаче забелязал странни кости, които не напомняли на нищо, което е виждал до този момент.

Петър Николов: „Звъннах на 112. Като казах, че са останки от мамут, не ми повярваха и се обърнах към кметицата. Първо Гранична полиция дойдоха и след това чакахме да дойде човекът от музея. Специалистът каза, че е много старо, на десет хиляди, нямам представа. Развълнувах се, сърцето ми подскачаше.“

След първоначалния оглед специалистите открили останки от бедрена кост, долна челюст, бивни и десетки разпръснати фрагменти.

Христина Иванова, кмет на с. Ряхово: „Оттук нататък, в утрешния ден, очакваме от Историческия музей да дойдат, за да могат да изкопаят самите останки, да проверят дали пък евентуално няма някакви по-дълбоко в самия пясък, и останките ще бъдат изложени и съхранявани в Историческия музей.“

Преди хилядолетия мамутите са обитавали голяма част от поречието на Дунав. Подобни фосили са откривани в землищата на селата Пиргово, Батин, Тръстеник и Брестовица.

#село Ряхово #скелет на мамут #река Дунав #мамут #Русе

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