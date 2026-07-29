Критично ниското ниво на Дунав край Ряхово разкри останки от мамут

Критично ниското ниво на река Дунав край русенското село Ряхово разкри останки, за които се предполага, че са от мамут.

Сигналът е подаден от местен жител, който вчера се натъкнал на необичайната находка по дъното на реката.

От Регионалния исторически музей в Русе потвърдиха информацията и уточниха, че са открити долна челюст, два бивника и ребро.

Снимки: Община Сливо поле

Очаква се утре сутринта на място да пристигне екип от експерти, който ще извади костите за последващо обследване. След анализите специалистите ще установят с точност произхода и възрастта на находката.