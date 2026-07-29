ФИФА започна дисциплинарно производство срещу Аржентина заради политическо послание и ексцесии на Мондиал 2026

ФИФА официално започна дисциплинарно производство срещу Аржентинската футболна асоциация заради серия от предполагаеми нарушения по време на световното първенство през 2026 година. Сред тях са политическо послание, дискриминационно поведение, неспазване на протоколите за сигурност и ексцеси след финала срещу Испания.

Един от основните акценти в разследването е случилото се след полуфиналната победа на Аржентина с 2:1 над Англия. След последния съдийски сигнал футболистите отпразнуваха успеха с транспарант, на който беше изписано посланието: "Фолклендските острови са аржентински“.

Според дисциплинарния правилник на ФИФА спортните събития не могат да бъдат използвани за демонстрации с политически или друг несвързан със спорта характер, поради което световната централа разглежда случая като потенциално нарушение.

Разследването обхваща и инцидентите след загубата на Аржентина с 0:1 от Испания във финала на Мондиал 2026. Няколко футболисти и членове на щаба могат да понесат санкции заради поведението си след края на двубоя.

Сред разследваните са Леандро Паредес, Науел Молина, Тиаго Алмада и помощник-треньорът Роберто Аяла, срещу които са образувани дисциплинарни производства по обвинения в агресивно поведение. Отделно Паредес и испанският национал Гави ще бъдат разследвани и за неспортсменско поведение след конфронтацията помежду им.

Освен това ФИФА проверява и други предполагаеми нарушения от страна на аржентинския отбор и неговите привърженици, сред които дискриминационни скандирания и жестове, хвърляне на предмети, неподходящи послания по трибуните, закъснения за началото на срещи и неспазване на установените протоколи за сигурност.

Дисциплинарното производство е в начален етап, като към момента от ФИФА не са обявили какви санкции могат да бъдат наложени на Аржентинската футболна асоциация или на замесените футболисти.