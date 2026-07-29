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Костадин Костадинов: Нашата позиция за "Лукойл" не се е променила, държавата не трябва да се намесва в частни фирми

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Снимка: БНТ
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Председателят на "Възраждане" Костадин Костадинов защити в студиото на "Още от деня" позицията на партията си срещу промените в закона, свързани с "Лукойл", като заяви, че чрез разширяването на обхвата на държавния контрол се създава опасен прецедент за намеса в частни компании. По думите му решението на Конституционния съд от 18 юли показва, че част от фирмите, свързани с консорциума, не попадат в обхвата на критичната инфраструктура, но въпреки това управляващите са разширили закона.

Костадинов коментира, че според него спорът около "Лукойл" не е само за конкретната компания, а за начина, по който държавата може да се намесва в частния сектор:

"След като ние направихме жалба миналата година, края на ноември, а днес сме в Конституционния съд, между другото много бързо за стандарта на Конституционния съд, той се произнесе. А миналата седмица, на 18-ти, по нашата жалба Конституционният съд взе решение, че две от фирмите, които са част от консорциума – едната е "Local Aviation", другата беше "Local Bunker" – не са част от критичната инфраструктура, която беше засегната от закона", каза той.

По думите му именно след това решение е било направено разширяване на законовите текстове:

"Промените вкарват една дума – "търговия", т.е. те разширяват обема на контрола на търговския представител вече, на решение на Министерския съвет. Не само над фирмите, които са част от критичната инфраструктура, но и на такива, които не са част от критичната инфраструктура", заяви Костадинов.

Той даде пример с хипотетична ситуация, при която политически влиятелен човек може да използва държавната власт, за да придобие частен бизнес:

"Сега представете си, вие имате, да кажем, три бензиностанции. Обаче някой нечистоплътен, но много влиятелен политически човек решава, че точно тези бензиностанции са много важни и иска да ви ги купи. Вие не му ги продавате. Тогава със съдействието си в парламента и в изпълнителната власт той може съвсем спокойно да ви назначи на вас, на вашия бизнес, особен управител, представител на държавата, който ще се разпорежда от ваше име с вашите активи. Вие нищо не можете да направите", коментира лидерът на "Възраждане".

Според него подобен сценарий би довел до нови международни дела срещу България:

"Какво ви остава на вас? Това, което "Лукойл" прави. Дело за около 6 милиарда лева. Това дело ще бъде спечелено от "Лукойл", така както бяхме загубили вече веднъж такъв арбитраж, помните – за реакторите на АЕЦ "Белене", които държавата ни се опита по много андрешковски начин", каза Костадинов.

Той направи сравнение с казуса около АЕЦ "Белене" и действията на предишни управления:

"Борисов се опита по типичния си негов, доста хлъзгав и доста непохватен едновременно с това начин да се опита да излъже американците. Накрая стана така, че и едните, и другите го наказаха. Съответно ние платихме пари и то много за това хитруване, доста непохватно балканско хитруване", заяви той.

По думите му сегашните действия на държавата създават риск за целия сектор:

"Сега в момента с това, че нашата държава, за да угоди на САЩ, налага подобен тип държавно вмешателство в една частна фирма, на практика означава, че утре, вдругиден, във всеки един момент всяка една подобна фирма в този сектор може да бъде ударена по този начин", каза Костадинов.

Вижте целия разговор във видеото

#"Лукойл" #"Възраждане" #Костадин Костадинов

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