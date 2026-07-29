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Казусът с детската болница: Държавата поема изцяло контрола на строежа

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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Стоян Тричков стана първият депутат, наказан в 52-ото Народно събрание

Казусът с детската болница: Държавата поема изцяло контрола на строежа
Снимка: БТА
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Държавата създава междуведомствен съвет за по-бързото изграждане на Националната детска болница. Важни процедури по проекта са се забавили прекалено дълго, обяви здравният министър Катя Ивкова. Темата предизвика размяна на реплики в Народното събрание, а споровете завършиха с наказан депутат.

Държавата поема изцяло контрола на строежа на Националната детска болница, за да се ускори изграждането ѝ. Строежът ѝ е планиран преди почти 50 години, а сега проектът навлиза в нов етап, обяви здравният министър.

Катя Ивкова, министър на здравеопазването: „Този проект е обект от национално значение, национален приоритет, и като такъв, за да може да има рестарт, ще бъде сформиран междуведомствен съвет, в който ще са включени редица министри. Аз ще съм председател.“

Неяснотите са много, заявиха от Обществения съвет за изграждането на детска болница.

Надежда Цекулова, член на Обществения съвет за изграждане на детска болница: „Големият въпрос е откъде ще дойдат многото пари, нужни за строеж, оборудване и обзавеждане на бъдещата болница, защото говорим за 380 милиона евро без ДДС, по прогноза на международния консултант.“

Темата предизвика остри спорове в парламента.

Стоян Тричков, „Прогресивна България“: „Внушават, че ПБ е против построяването на Национална детска болница, защото не сме я включили в бюджета, а това е долна лъжа. Именно по време на служебен кабинет, назначен от Румен Радев, беше избран терен за построяването ѝ през 2022 година.“

Напрежението се покачи.

Костадин Ангелов, ГЕРБ–СДС: „Настоявам да наложите наказание „забележка“ за изречените трикратно от трибуната „лъжци“ и „долни манипулатори“.“

Николай Денков, „Продължаваме промяната“: „Аз се обръщам към вас, за да възстановите нормалния тон в залата и да обърнете внимание на вашите колеги, че този стил е израз на безсилие и слабост.“

Йордан Иванов, „Демократична България“: „Това е много лош белег от ваша страна и нещо повече – показва откровено липсата на аргументи срещу нашите политически тези.“

Намеси се и председателят на Народното събрание.

Михаела Доцова, председател на Народното събрание: „Декларацията, която изчете г-н Тричков, съдържаше думи, които не бяха в добрия тон. Налагам наказание „забележка“ на колегата Стоян Тричков.“

Така Стоян Тричков стана първият депутат, наказан в 52-ото Народно събрание.

#Стоян Тричков #Катя Ивкова #Михаела Доцова #Йордан Иванов #Костадин Ангелов #детска болница #Николай Денков #Надежда Цекулова

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