Полицията задържа 35 тона негодни храни, предназначени за магазинната мрежа

19 тона пилешко месо и над 16 тона масло задържа полицията при специализирана операция. Отдел "Икономическа полиция" към СДВР проведе акция, при която успя да предотврати пускането на пазара на близо 19 тона пилешко месо, негодно за консумация.

Акцията е проведена в хладилна база в стопанския двор на село Подгумер, където е установено подготвено за разпространение забранено за консумация месо. На пилешкото е имало етикети, които указват, че е за животинска консумация, но на част от пакетите тези етикети липсват, беше установено при проверка в склада. Месото е от Бразилия, а маслото е произведено в Дания.

Към момента 35-те тона са възбранени от БАБХ, като от Агенцията посочиха за БНТ, че тяхната проверка продължава. Към момента управителят на фирмата не е дал повече подробности.