Държавата ще продължи да упражнява оперативен контрол върху "Лукойл България"

Българската държава ще продължи да упражнява оперативен контрол върху "Лукойл България" чрез института на особения търговски управител, като едновременно с това ще гарантира спазването на санкционните режими на ЕС, САЩ и Великобритания. Това заяви министърът на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев.

По думите му правителството е предприело необходимите действия, за да не се стигне до връщане на оперативния контрол върху дружеството на руските собственици и мениджъри след влизането в сила на решението на Конституционния съд.

"Това означава санкции, затваряне на рафинерията, сътресение на пазара на горивата, сътресение за българските потребители", заяви Пулев.

Той съобщи, че на закрито заседание Министерският съвет е предприел действия две дружества от групата на "Лукойл" – "Лукойл Авиейшън България" ЕООД и "Лукойл България Бункер" ЕООД – да бъдат обявени за обекти, свързани с националната сигурност на Република България.

"Правителството уважава частната собственост. Правителството уважава частните интереси. Но правителството се води единствено и основно от интереса на българските граждани и от интереса на българските домакинства и потребители", отбеляза министърът.

Пулев определи като "30-секундна агресия" промените в закона за "Лукойл", приети по време на кабинета "Борисов". Според него те са създали риск от арбитражни спорове за потенциални щети от 3 млрд. лева, както и проблеми, свързани с блокиране на сметки и диверсификацията на доставките на горива.

"30 секунди агресия в Икономическата комисия създадоха цяла каскада от проблеми, които застрашиха интереса както на българските потребители, на българските граждани, така и на икономическите процеси в страната. 30 секунди – потенциални 3 милиарда щети в резултат на арбитражни спорове. 30 секунди агресия – блокиране на сметките на "Лукойл България" и ограничаване на опциите на българските дружества за диверсификация на горивата от несанкционирани доставчици на петрол, регистрирани в Швейцария. Тридесетсекундни изменения, които бяха обявени за противоконституционни с решение на Конституционния съд", коментира Пулев.

Министърът заяви още, че правителството е предприело действия за удължаване на дерогацията от санкционните режими. Миналата седмица е изпратено официално искане за удължаване на лицензията пред британските власти, като срокът там изтича на 13 август. Предстои да бъдат предприети действия и пред американските власти, където срокът е през октомври.

"Предприели сме всички нужни действия, във всеки един момент българското правителство през института особен търговски управител е подсигурило изпълнението на санкциите. Буквално не сме били в нарушение нито един ден и час, не е имало и една молекула руски петрол, която да е преработена в "Лукойл България", работи се само с несанкционирани доставчици на петрол", каза Пулев.

По думите му българското правителство е в постоянен контакт с американската OFAC и британската OFSI, както и с представители на двете правителства.