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Все по-горещо и слънчево време ни очаква в следобедните часове

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В следобедните часове ще бъде слънчево и горещо. Повече облаци ще има в планинските райони, но ще бъде без валежи. Вятърът ще е слаб, в източните райони – умерен от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 31°, а по Черноморието – между 27° и 29°. Утре отново ще бъде много горещо, с максимални температури в повечето места между 31° и 36°, в София – около 31°. Ще духа слаб, а в източните райони – умерен вятър от изток.

Слънчево ще бъде и по Черноморието, с максимални температури между 27° и 30°. Вятърът ще е слаб до умерен от изток-североизток. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала, с височина на вълните до около половин метър. Температурата на морската вода е от 23° - 24° по северното крайбрежие до 25° - 26° по южното. Добри ще бъдат условията за туризъм в планините и утре. Ще бъде предимно слънчево, с умерен, а по високите части – временно силен вятър от изток-североизток.

И в петък ще бъде слънчево. Ще бъде и още по-горещо, а в източните райони – и ветровито, което създава предпоставки за повишена опасност от пожари. В областите, отбелязани в оранжево и червено, рискът е от двете най-високи степени – много висок и екстремен, при които възникналите пожари са трудни за овладяване. Слънчево ще бъде и през следващите дни. Температурите ще продължат да се повишават и в неделя и понеделник максималните в повечето райони ще бъдат между 33° и 38°. По-прохладно ще остава само по Черноморието, с температури до 30° в края на седмицата, но през новата седмица и там ще бъде горещо, с максимални стойности около 32° - 33°.

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