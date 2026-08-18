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Столичната община следи ситуацията със задимяването над София като няма активни пожари на територията

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Снимка: БТА
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Столичната община информира гражданите, че към момента няма данни за големи пожари на територията на София или в непосредствена близост до града. Проверките на Дирекция „Аварийна помощ и превенция“, както и постъпилите сигнали на телефон 112, не отчитат огнища на територията на общината.

Информацията е във връзка с постъпилите над 40 сигнала в последния час за задимяване, смог и неприятна миризма в различни градски части. По информация на СДПБЗН, задимяването е предизвикано от голям горски пожар на територията на Република Сърбия, като димният облак е пренесен над Софийската котловина от вятъра.

Мобилната автоматична измервателна станция е своевременно преместена и позиционирана в района на бул. „Цар Освободител“, за да следи в реално време показателите в най-засегнатите части.

Към настоящия момент измерванията на МАИС не показват превишения на нормите на основните показатели.

Препоръки към гражданите: Като превантивна мярка, Столична община съветва жителите на засегнатите райони.

- Да затворят прозорците на домовете и офисите си до разсейване на дима.

- Уязвимите групи – бременни жени, деца, възрастни хора и граждани с хронични дихателни или сърдечни заболявания – да ограничат максимално престоя и физическата активност на открито.

Екипите на Столичната община и Мобилната станция за измерване остават на терен. Ще продължим да информираме обществеността за всяка промяна в динамичната обстановка чрез официалния сайт и каналите за комуникация на общината.

#територията #няма активни пожари #задимяване София #Столична община

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