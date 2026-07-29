Румен Стоилов награди състезателите след успеха на еврошампионата по джудо за кадети

Президентът на Българската федерация по джудо доц. д-р Румен Стоилов награди медалистите от европейското първенство за кадети в Испания, на което българските състезатели спечелиха общо четири медала - два златни и два бронзови, а в отборния турнир отстъпи с 3:4 след достойна битка на най-успешния отбор от индивидуалната надпревара - Словения.

"Както беше подчертано, това е наистина един много голям успех. Аз в спорта джудо съм като ръководител вече шеста година с г-н Антон Големанов, но на г-н Георги Георгиев животът му мина в джудото. Той до огромна степен изведе тези деца до мястото, на което са, защото ние имаме целенасочена подготовка две години. Така че се вижда, че пътят, по който вървим с подрастващите, е правилен, защото те след една-две години ще се борят на мъже и на жени. Това е нашето бъдеще. Поздравявам ги за успеха. Вие знаете, че винаги сме се стремили като федерация, независимо че в тази възраст държавата в лицето на ММС не ги финансира до такава степен, говоря за награди, независимо дали са от европейско или световно, или младежка Олимпиада", започна Румен Стоилов на пресконференция в София.

"Аз въпреки всичко съм длъжен да благодаря на министър Керязов за разбирането и за помощта, защото с г-н Големанов преди да заминем за Европейското сме влизали при него, винаги има разбиране, независимо от ситуацията, която е в момента в държавата. Още не е публикуван бюджетът. Ние сме се събрали по друг повод - да благодаря на състезателите, които се надявам след три седмици да постигнат много повече успехи, включително и в отборното ни първенство за Световното", добави той.

От 20 до 22 август ще се състои световното първенство по джудо за кадети в Гуаякил, Еквадор, а българските състезатели ще се опитат да надградят върху успехите си от шампионата на Стария континент.

"И аз искам да поздравя нашите състезатели с този исторически успех, за който преди състезанието дори не сме могли да си мечтаем. Този успех е резултат на много труд през последните години и това е естествено продължение. Мисля, че най-доброто тепърва предстои. Надявам се на следващите Олимпийски игри да ставаме все по-добре представени и най-накрая да вземем отличие, защото последният медал е на Георги Георгиев (б.а. бронз през 2004 година в Атина), който при нас в момента. Така че той трябва достойно да предаде щафетата и да създаде един олимпийски шампион, пожелавам му го искрено. На момчетата им пожелавам да нямат контузии, да направят едно успешно състезание, дай Боже, да се върнат с медали. Без значение какъв ще бъде резултатът, те вече направиха голям успех, който трябва да ги мотивира в бъдещето, да знаят, че те са способни, те могат. Състезанията са много пред тях, които им предстоят, да не се отказват. Ние като федерация ще стоим зад тях. Надявам се и повече съмишленици да се присъединяват към нас, за да им предоставим максимално най-добрите условия за подготовка и резултатите рано или късно ще са налице", каза членът на управителния съвет на БФ Джудо Антон Големанов.

Старши треньорът на националния отбор Георги Георгиев обясни, че състезателите му са могли да имат още един медал, но съдийска намеса е повлияла на резултата на Владимир Тодоров на четвъртфиналите и това е коствало бронза.

"Това е един изключителен успех за България и за Българската федерация по джудо. Аз поне откакто съм в джудото, а това е доста отдавна, не си спомням да сме взели четири медала от такова първенство. Включително и седмото място на Владимир Тодоров, те направо му откраднаха медала, защото той в четвъртфинала загуби в една много драматична среща, в която съдиите помогнаха много на неговия опонент, така че ние имахме още един медал в неговото лице. Надявам се сега на Световното той отново да покаже потенциала си и там да завоюва медал, защото ще бъде и по-престижен. Това е един изключителен успех, аз ги поздравявам. Трудът, който те положиха през последната година и половина, вече започва да се изразява в резултати, което е много хубаво, защото ние още миналата година бяхме готови за медали", заяви Георгиев.

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