БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
НА ЖИВО: Илияна Йотова обнародва Закона за държавния бюджет
Чете се за: 00:02 мин.
Публикуваха третото класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:27 мин.
Детската болница в Бургас получи разрешение за дейност
Чете се за: 02:10 мин.
Премиерът Радев: МВР и службите ще действат още по-твърдо...
Чете се за: 04:17 мин.
Президентските избори ще се проведат на 25 октомври
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Румен Стоилов награди състезателите след успеха на еврошампионата по джудо за кадети

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 05:32 мин.
Спорт
Запази

България спечели четири медала на турнира

Румен Стоилов
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Президентът на Българската федерация по джудо доц. д-р Румен Стоилов награди медалистите от европейското първенство за кадети в Испания, на което българските състезатели спечелиха общо четири медала - два златни и два бронзови, а в отборния турнир отстъпи с 3:4 след достойна битка на най-успешния отбор от индивидуалната надпревара - Словения.

"Както беше подчертано, това е наистина един много голям успех. Аз в спорта джудо съм като ръководител вече шеста година с г-н Антон Големанов, но на г-н Георги Георгиев животът му мина в джудото. Той до огромна степен изведе тези деца до мястото, на което са, защото ние имаме целенасочена подготовка две години. Така че се вижда, че пътят, по който вървим с подрастващите, е правилен, защото те след една-две години ще се борят на мъже и на жени. Това е нашето бъдеще. Поздравявам ги за успеха. Вие знаете, че винаги сме се стремили като федерация, независимо че в тази възраст държавата в лицето на ММС не ги финансира до такава степен, говоря за награди, независимо дали са от европейско или световно, или младежка Олимпиада", започна Румен Стоилов на пресконференция в София.

"Аз въпреки всичко съм длъжен да благодаря на министър Керязов за разбирането и за помощта, защото с г-н Големанов преди да заминем за Европейското сме влизали при него, винаги има разбиране, независимо от ситуацията, която е в момента в държавата. Още не е публикуван бюджетът. Ние сме се събрали по друг повод - да благодаря на състезателите, които се надявам след три седмици да постигнат много повече успехи, включително и в отборното ни първенство за Световното", добави той.

От 20 до 22 август ще се състои световното първенство по джудо за кадети в Гуаякил, Еквадор, а българските състезатели ще се опитат да надградят върху успехите си от шампионата на Стария континент.

"И аз искам да поздравя нашите състезатели с този исторически успех, за който преди състезанието дори не сме могли да си мечтаем. Този успех е резултат на много труд през последните години и това е естествено продължение. Мисля, че най-доброто тепърва предстои. Надявам се на следващите Олимпийски игри да ставаме все по-добре представени и най-накрая да вземем отличие, защото последният медал е на Георги Георгиев (б.а. бронз през 2004 година в Атина), който при нас в момента. Така че той трябва достойно да предаде щафетата и да създаде един олимпийски шампион, пожелавам му го искрено. На момчетата им пожелавам да нямат контузии, да направят едно успешно състезание, дай Боже, да се върнат с медали. Без значение какъв ще бъде резултатът, те вече направиха голям успех, който трябва да ги мотивира в бъдещето, да знаят, че те са способни, те могат. Състезанията са много пред тях, които им предстоят, да не се отказват. Ние като федерация ще стоим зад тях. Надявам се и повече съмишленици да се присъединяват към нас, за да им предоставим максимално най-добрите условия за подготовка и резултатите рано или късно ще са налице", каза членът на управителния съвет на БФ Джудо Антон Големанов.

Старши треньорът на националния отбор Георги Георгиев обясни, че състезателите му са могли да имат още един медал, но съдийска намеса е повлияла на резултата на Владимир Тодоров на четвъртфиналите и това е коствало бронза.

"Това е един изключителен успех за България и за Българската федерация по джудо. Аз поне откакто съм в джудото, а това е доста отдавна, не си спомням да сме взели четири медала от такова първенство. Включително и седмото място на Владимир Тодоров, те направо му откраднаха медала, защото той в четвъртфинала загуби в една много драматична среща, в която съдиите помогнаха много на неговия опонент, така че ние имахме още един медал в неговото лице. Надявам се сега на Световното той отново да покаже потенциала си и там да завоюва медал, защото ще бъде и по-престижен. Това е един изключителен успех, аз ги поздравявам. Трудът, който те положиха през последната година и половина, вече започва да се изразява в резултати, което е много хубаво, защото ние още миналата година бяхме готови за медали", заяви Георгиев.

Снимки: Startphoto

Свързани статии:

Енчо Керязов отличи медалистите от европейското първенство по джудо за кадети
Енчо Керязов отличи медалистите от европейското първенство по джудо за кадети
Министърът на младежта и спорта връчи плакети на родните състезатели.
Чете се за: 02:07 мин.
#Европейско първенство по джудо за кадети #Български национален отбор по джудо за кадети #Румен Стоилов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на "Цариградско шосе" започва да се тресе
2
Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на...
Второ заседание в Кочани по делото срещу Ива Михайлова
3
Второ заседание в Кочани по делото срещу Ива Михайлова
Моторист загина при катастрофа във Варна
4
Моторист загина при катастрофа във Варна
Здравният министър Катя Ивкова смени четирима членове на Съвета на директорите на „Бул Био – НЦЗПБ“
5
Здравният министър Катя Ивкова смени четирима членове на Съвета на...
Възмущение след табела от къмпинг „Черноморец“ за забрана за внасяне на храна и напитки на плажа
6
Възмущение след табела от къмпинг „Черноморец“ за...

Най-четени

Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
1
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
2
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
3
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
6
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...

Още от: Други спортове

Гледайте европейското първенство по плувни спортове пряко по БНТ 3
Гледайте европейското първенство по плувни спортове пряко по БНТ 3
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
19910
Чете се за: 03:37 мин.
Спортни новини 28.07.2026 г., 12:25 ч. Спортни новини 28.07.2026 г., 12:25 ч.
Якоб Ингебригтсен ще се състезава в бягането на 5000 м на еврошампионата по лека атлетика Якоб Ингебригтсен ще се състезава в бягането на 5000 м на еврошампионата по лека атлетика
Чете се за: 01:52 мин.
България се нареди на 14-о място на сабя при жените на световния шампионат по фехтовка България се нареди на 14-о място на сабя при жените на световния шампионат по фехтовка
Чете се за: 00:40 мин.
Спортни новини 29.07.2026 г., 09:10 ч. Спортни новини 29.07.2026 г., 09:10 ч.

Водещи новини

НА ЖИВО: Илияна Йотова обнародва Закона за държавния бюджет
НА ЖИВО: Илияна Йотова обнародва Закона за държавния бюджет
Чете се за: 00:02 мин.
У нас
Проектът за Националната детска болница ще бъде рестартиран Проектът за Националната детска болница ще бъде рестартиран
Чете се за: 02:15 мин.
У нас
Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива Михайлова Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива Михайлова
Чете се за: 02:10 мин.
По света
Публикуваха третото класиране за прием в 8-и клас Публикуваха третото класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
"Български пощи" предупреждава за забавяне на обработката...
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Пеканов: България е можела да загуби до 800 млн. евро по Програмата...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Премиерът Радев: МВР и службите ще действат още по-твърдо срещу...
Чете се за: 04:17 мин.
У нас
Софийска градска прокуратура за делото ВиК - Бургас: Няма данни за...
Чете се за: 01:37 мин.
Сигурност и правосъдие
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ