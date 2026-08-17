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Васил Тушев: Не съм доволен от представянето ми

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Спорт
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Плувецът е разочарован от показаното на еропейското първенство в Париж

васил тушев
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Дебютантът на европейското първенство по плуване в Париж Васил Тушев призна, че не е доволен от представянето си на турнира.

Националът участва в сериите на 100 и 200 м свободен стил, както и в щафетата на 4х200 м свободен стил.

"Не съм доволен от представянето ми. Единствено на 4х200 м се доближих до личното си най-добр0 - 1:49. На сериите на 100 м кроул не бях трениран, нямах очаквания там и не съм разочарован, но на 200 м кроул се чувствам доста разочарован, защото смятам, че подготовката ми протече по доста добър начин и реално не знам какво се обърка. Самата атмосфера и момчетата ми помогнаха да дам всичко от себе си и да се представим подобаващо.

За него предстои подготовка преди световното първенство в малък басейн в Китай.

"Ще работя преди следващия сезон и година, за да мога да се представя добре на индивидуалната дисциплина. Заминавам за Америка и напълно ще ми се променят тренирането режимите и всичко. Там се плува на ярдове и смятам, че подводните ми, в които съм доста слаб, ще се подобрят и ще ми се оправи доста плуването", убеден е националът.

Вижте цялото интервю във видеото.

#европейско първенство по плуване Париж 2026 #Васил Тушев

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