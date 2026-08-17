Габриела Георгиева: Няма как да съм доволна

Определено имах много по-високи очаквания от себе си, защото на тренировка и това си коментираме и с треньора ми, че показвам наистина такива резултати, които никога не съм дала в годините, в които съм тренирала. Беше много шоково това цялото плуване, защото изобщо не е резултата, който целяхме двамата. Няма как да съм доволна. Това каза пред БНТ Габриела Георгиева, която достигна до полуфинал на 200 м гръб (11-о място) на европейското първенство по плуване в Париж, което обществената телевизия предава пряко.

Георгиева не успя да премине сериите на 50 и 100 м гръб, другите две дистанции на които участва.

Тя коментира и предстоящото световно първенство в малък басейн в края на годината.

"За момента искам малко почивка да си взема. Не говоря за някаква дълбочивка, естествено. Просто да преосмисля нещата, да се събера, защото това ми нанесе малко тежък удар. И с нови сили ще покажа най-доброто", заяви българската националка.

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