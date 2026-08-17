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Питбул нападна два пъти стопанката си, полицаи го застреляха

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питбул нахапа дете централна алея пловдив
Снимка: Pixabay
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Жена е била нападната два пъти от собственото си куче в Раднево, като при второто нападение полицейски служители са използвали тейзър и служебно оръжие, за да умъртвят животното. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

Сигналът за нахапана от куче жена е подаден на 16 август на телефон 112. На място е изпратен полицейски екип, който установил, че 51-годишната жена е била нападната от собственото си куче, порода „питбул“. Полицаите са оказали първа помощ до пристигането на екип на Филиала за спешна медицинска помощ в Раднево. Животното е било хванато и завързано с повод.

След пристигането на медицинския екип жената е била лекувана амбулаторно. По време на обработването на раните ѝ кучето е скъсало повода и е отишло при нея, като тогава не е било агресивно. След като жената го извела от линейката, на около 10 метра от нея кучето отново я нападнало, съборило я на земята и започнало да я хапе.

При така създалата се ситуация единият полицейски служител е използвал тейзър, но не е успял да спре животното. Кучето продължило да напада жената, след което другият полицейски служител произвел изстрели със служебното си оръжие, при което животното е било умъртвено.

Жената е откарана и настанена в болница в Стара Загора без опасност за живота. Тя е с нахапвания в областта на китките на двете ръце и с констатирана входно-изходна огнестрелна рана на дясната подбедрица.

Местопроизшествието е посетено от дежурен следовател. По случая е образувано следствено дело под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.

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