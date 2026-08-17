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Кристиян Минковски: Плувците дадоха максимума на моментните си възможности

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Спорт
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Селекционерът на българския национален отбор по плуване оцени представянето на българските плувци

кристиян минковски
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Селекционерът на българския национален отбор по плуване Кристиян Минковски увери, че българските плувци са дали всичко от себе си на европейското първенство в Париж.

Най-добро класиране постигна Петър Мицин, който завърши 8-и на 400 м свободен стил, а при жените Габриела Георгиева се класира 11-а на 200 м гръб.

"За представянето на Петър, Габриела, Диана и Дарен давам висока оценка. От другите очаквах малко по-силни резултати. Уверявам ви, че те дадоха максимума на моментните си възможности", сподели той в интервю за БНТ.

Минковски определи еврошампионата във френската столица като най-силния досега.

"Изключително силно първенство. Досега не е имало толкова силно европейско първенство. Случва се много бързо развитие на плуването в Европа и ние сме длъжни да положим всичките си усилия, за да се движим със същите динамични постижения и да подобряваме постиженията си, независимо дали са национални рекорди или не. Трябва да намерим своето място между първите 16 в Европа от всички състезатели, които участват в тези първенства", допълни треньорът.

До края на годината предстои световно първенство в малък басейн.

"Доста разговори проведохме с треньорите от треньорския щаб, както и с ръководството на федерацията в последните 4-5 дни. В неделя събираме националния отбор за лагер на Белмекен и едно от нещата, които ще се случат е да вдигнем интензивностите на всички състезатели", увери наставникът.

Вижте цялото интервю във видеото.

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#европейско първенство по плуване Париж 2026 #Кристиян Минковски

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