Кристиян Минковски: Плувците дадоха максимума на моментните си възможности

Селекционерът на българския национален отбор по плуване оцени представянето на българските плувци
Селекционерът на българския национален отбор по плуване Кристиян Минковски увери, че българските плувци са дали всичко от себе си на европейското първенство в Париж.
Най-добро класиране постигна Петър Мицин, който завърши 8-и на 400 м свободен стил, а при жените Габриела Георгиева се класира 11-а на 200 м гръб.
"За представянето на Петър, Габриела, Диана и Дарен давам висока оценка. От другите очаквах малко по-силни резултати. Уверявам ви, че те дадоха максимума на моментните си възможности", сподели той в интервю за БНТ.
Минковски определи еврошампионата във френската столица като най-силния досега.
"Изключително силно първенство. Досега не е имало толкова силно европейско първенство. Случва се много бързо развитие на плуването в Европа и ние сме длъжни да положим всичките си усилия, за да се движим със същите динамични постижения и да подобряваме постиженията си, независимо дали са национални рекорди или не. Трябва да намерим своето място между първите 16 в Европа от всички състезатели, които участват в тези първенства", допълни треньорът.
До края на годината предстои световно първенство в малък басейн.
"Доста разговори проведохме с треньорите от треньорския щаб, както и с ръководството на федерацията в последните 4-5 дни. В неделя събираме националния отбор за лагер на Белмекен и едно от нещата, които ще се случат е да вдигнем интензивностите на всички състезатели", увери наставникът.
Вижте цялото интервю във видеото.