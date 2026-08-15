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Мултифондов модел за втората пенсия: 4,5 млн. души ще избират как да се инвестират спестяванията им

Мая Димитрова от Мая Димитрова
Всичко от автора , Репортер: Станислава Николова
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От началото на следващата година започва да се прилага нов мултифондов модел в допълнителното пенсионно осигуряване. От 1 септември до края на ноември около 4,5 милиона осигурени лица ще могат да избират един от трите подфонда към дружеството, в което се осигуряват.

Димитър Анзов вече има събрани малко над 5000 евро по партидата си за втора пенсия. Остава му малко до пенсиониране и вече се замисля как най-добре да използва парите.

Димитър Анзов, гр. Благоевград: "Догодина, ако съм жив, април месец, ще мога да почна да си тегля тази пенсия, втората пенсия. Говорих тука с момичето, и казах, че всеки месец по-малка сума. Е така, не примерно наведнъж или всеки месец по-голяма сумата, да избързваш. Не, всеки месец, викам, по 200-300 евро, може би."

Според експерти въвеждането на мултифондовия модел е може би най-мащабната реформа на пенсионната система. Всяко осигурено лице в задължителен универсален пенсионен фонд вече ще може самостоятелно да определя как да бъдат инвестирани личните му пенсионни спестявания, спрямо възрастта и отношение към риска. Ще има три подфонда - динамичен, балансиран и консервативен, всеки с различен инвестиционен профил, риск и доходност.

Мая Русева, УС на Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване: "Лицата, които са до 50 години, техните средства, ако не изберат нещо различно, се инвестират в динамичния подфонд. Ако са на възраст 50 години и нагоре, до навършване на три години преди пенсиониране се насочват средствата им към балансирания подфонд, а три години преди пенсиониране средствата на лицата се насочват към консервативния подфонд."

Идеята е, че колкото повече години остават до пенсия, толкова по-оправдано е поемането на риск при инвестиране на средствата. Тъй като Димитър има малко време до пенсионирането си, предпочита консервативния подход. Ако в периода септември - ноември не изберете в кой от трите подфонда да се инвестират средствата ви, изборът ще бъде направен от самото пенсионно дружество по критерий възраст. Следващата възможност да промените подфонда е 2028 година.

#Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване #подфондове #Мая Русева #пенсионни фондове #новини в Метрото

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