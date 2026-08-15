Храмовият празник на Троянския манастир: Литийно шествие с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица"

Отбелязваме големия християнски празник Успение Богородично. С молитва за здраве вярващи от цялата страна се стекоха в Троянския манастир, за да се помолят за здраве и да запалят свещ за благополучие.

Президентът Илияна Йотова посети Троянския манастир "Успение Богородично" за храмовия празник на светата обител. Държавният глава се включи в традиционното литийно шествие с чудотворната икона "Света Богородица Троеручица", която се съхранява в манастирския храм от 17-и век.

Троянският манастир отбелязва своя празник с поредица от празнични богослужения. Тържествена лития с чудотворната икона на Божията майка тръгна от манастирския храм до мястото, където се смята, че е извършено първото чудо от нея.

Ефи Петрова: "Всяка година идвам, всяка година благодаря на Нея и Христос, че е родила такъв Син да помага на цяла България. БНТ: Какво си пожелавате? - Здраве, аз съм здравен работник и знам, че няма ли здраве, и богатство да имаш не можеш да го ползваш."

Иван: "Пожелаваме си всичко най-хубаво, здраве." Надежда: "Светата майка Богородица да дари хората с най-големия богослов – семейно щастие, крепко здраве, мир в душите и разбира се, и всички хора да се обичат."

снимки: БТА