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Старт на ветроходната регата "Кор Кароли във Варненския залив

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: БНТ-Варна
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Снимка: БНТ
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28 лодки, 28 екипажа и нито един сериозен инцидент от началото на емблематичната ветроходна регата “Кор Кароли”. Тя е посветена на капитан Георги Георгиев – първият българин, направил сам околосветско плаване.

Маршрутът на морското състезание преминава през едни от най-живописните точки по Черноморието ни – Бургас, Свети Влас, Варна и Балчик.

Днес във Варненския залив са гонките, посветени на празника на Варна. Всеки, който желае, ще може да види отблизо ветроходния спектакъл.

Кой ще триумфира, ще стане ясно утре, когато състезателите ще се отправят на последната морска гонка от Варна към Балчик.

#регата Кор Кароли #"Кор Кароли" #ветроходна регата #Варна

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