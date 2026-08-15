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"Бетонни сънища": С послание за бъдещето започна шестото издание на фестивала "Опън Бузлуджа"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Десислава Петкова
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Чете се за: 01:55 мин.
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бетонни сънища послание бъдещето започна шестото издание фестивала опън бузлуджа
Снимка: БТА
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Със зрелищно 3D мапинг шоу върху фасадата на паметника "Бузлуджа" беше открито шестото издание на фестивала "Опън Бузлуджа". Светлинният спектакъл "Бетонни сънища" преобрази емблематичната конструкция и се превърна в един от основните акценти на фестивалната вечер.

Прожекциите следват архитектурата на сградата и създават илюзията, че бетонът се движи, променя формите си, разпада се и отново се изгражда. Светлина, образ и музика се сливат в спектакъл, замислен като среща между реалността и поглед към възможното бъдеще на Бузлуджа.

За шеста поредна година фестивалът събира хора от страната и чужбина в подножието на монумента. Тазгодишното издание е под мотото "Усети бъдещето" и е посветено на каузата за опазването на "Бузлуджа" и възможността сградата отново да бъде отворена за посетители.

За това стартира проект с европейско финансиране, чиято първа фаза предвижда възстановяване на покрива и прозорците на сградата. Фестивалът продължава днес и утре с музикална програма, светлинни проекции и събития край монумента.

Дора Иванова – "Проект Бузлуджа": "Хората за първи път ще могат да влязат в сградата дигитално и да се разходят в нея, във всичките ѝ пространства, да се прехвърлят в миналото и да видят как е изглеждала тя преди. Но цялото изкуство в сградата – мозайките, скулптурите, са възстановени в този дигитален двойник и човек може да научи за историческите факти, за начина, по който са представени преди, но и да види един критичен прочит към всички тези елементи."

снимки: БТА

#"Опън Бузлуджа" #бъдеще на "Бузлуджа" #монумент на Бузлуджа

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