"Бетонни сънища": С послание за бъдещето започна шестото издание на фестивала "Опън Бузлуджа"

Със зрелищно 3D мапинг шоу върху фасадата на паметника "Бузлуджа" беше открито шестото издание на фестивала "Опън Бузлуджа". Светлинният спектакъл "Бетонни сънища" преобрази емблематичната конструкция и се превърна в един от основните акценти на фестивалната вечер.

Прожекциите следват архитектурата на сградата и създават илюзията, че бетонът се движи, променя формите си, разпада се и отново се изгражда. Светлина, образ и музика се сливат в спектакъл, замислен като среща между реалността и поглед към възможното бъдеще на Бузлуджа.

За шеста поредна година фестивалът събира хора от страната и чужбина в подножието на монумента. Тазгодишното издание е под мотото "Усети бъдещето" и е посветено на каузата за опазването на "Бузлуджа" и възможността сградата отново да бъде отворена за посетители.

За това стартира проект с европейско финансиране, чиято първа фаза предвижда възстановяване на покрива и прозорците на сградата. Фестивалът продължава днес и утре с музикална програма, светлинни проекции и събития край монумента.

Дора Иванова – "Проект Бузлуджа": "Хората за първи път ще могат да влязат в сградата дигитално и да се разходят в нея, във всичките ѝ пространства, да се прехвърлят в миналото и да видят как е изглеждала тя преди. Но цялото изкуство в сградата – мозайките, скулптурите, са възстановени в този дигитален двойник и човек може да научи за историческите факти, за начина, по който са представени преди, но и да види един критичен прочит към всички тези елементи."

снимки: БТА