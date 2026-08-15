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Нивото на река Дунав продължава да се понижава

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Пламенка Тонева
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Нивото на река Дунав продължава да се понижава
Снимка: БТА
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Нивото на река Дунав продължава да се понижава. При водомерния пост в Русе е отчетен спад с 2 сантиметра през последното денонощие и водният стоеж вече е 123 сантиметра под условната нула, съобщиха от Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

В българския участък на реката ситуацията остава динамична. При Свищов е отбелязан застой на нивото, а в районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е с минус 1 см.

Остават в сила ограниченията за газенето на плавателните съдове в целия български участък на Дунав. По информация на дирекция "Речен надзор" продължават опитите да бъде отседнат плавателния съд заседнал в района на остров Батин.

#ниско ниво на реката #ниско ниво на река Дунав #Русе

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