Нивото на река Дунав продължава да се понижава. При водомерния пост в Русе е отчетен спад с 2 сантиметра през последното денонощие и водният стоеж вече е 123 сантиметра под условната нула, съобщиха от Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав".

В българския участък на реката ситуацията остава динамична. При Свищов е отбелязан застой на нивото, а в районите на Лом, Оряхово и Никопол понижението е с минус 1 см.

Остават в сила ограниченията за газенето на плавателните съдове в целия български участък на Дунав. По информация на дирекция "Речен надзор" продължават опитите да бъде отседнат плавателния съд заседнал в района на остров Батин.