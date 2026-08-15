Празникът Успение Богородично събира много поклонници в Бачковския манастир

Днес православната църква почита Успение Богородично. Своят храмов празник отбелязва и Бачковският манастир. След нощните богослужения тази сутрин в Светата обител предстои архиерейска света литургия.

Съборният храм и дворът на Бачковската света обител са огласени от утринните богослужения. Множество поклонници са дошли, за да се поклонят на чудотворната икона на Божията майка. В празничния ден йеромонах Паисий разказа какво означава почитта към Божията майка за съвременния човек и какви са посланията на празника, свързани с любовта, семейството и отношението към ближния.

"В днешния ден Светата православна църква възпоменава едно чудно събитие от своята история и това е именно успението, блаженото заспиване на Майката на нашия Господ – Света Богородица. И този свещен момент, този голям, благодатен, спасителен момент за нас е изпълнение на онези свещени думи, които тя изрече някога при разпятието на Христос и обеща на своя Син, че тя ще бъде майка на всички нас. И в днешния ден именно се изпълват тези слова, тъй като тя със своето тяло и дух се възнесе при своя творец и при своя Син", посочва йеромонах Паисий.

По думите му именно това чудно събитие събира в Бачковската света обител толкова много поклонници:

"И именно това чудно събитие в днешния ден събира толкова много поклонници, толкова много хора тук при нас, да изпросят и те едното майчино благословение, да изпросят нейната молитва, нейното застъпничество пред Бога и да получат всички онези необходими неща, да получат утвърждение на молитвата си и, разбира се, нейната майчина любов да обкръжи, да обгърне всички, които са дошли да ѝ се поклонят", казва той.

Празникът поставя и въпроса за семейните ценности и за примера, който възрастните дават на младите. Според йеромонах Паисий човек трябва преди всичко да търси вината в себе си, а не в другия:

"Преди всичко ние трябва да търсим вината в себе си, а не в ближния, в другия. Защото Божиите угодници, светиите, са онези хора, които дават пример на нас, който ние трябва да следваме. Пример на благочестие, на любов, на състрадание", посочва йеромонах Паисий.

Той обаче изразява тревога за влиянията, на които младите хора са подложени:

"Но за съжаление сами вие виждате, че все по-често и всеки ден тези примери не се изпълняват. За съжаление ние се поддаваме на други влияния, на чужди влияния, на недобри учения и последователства. И именно това е, което кара младите хора, които лесно се подвеждат от такива недобри неща, да се отдадат на изпълнението на греха, да се отдадат в пълнота на поднебесните сили на злото, че до такава степен да ги извратят, да ги подтикнат да извършват най-тежки грехове в своя живот", каза той.

Според него принадлежността на младия човек трябва да бъде свързана преди всичко с вярата, надеждата и любовта:

"Любовта е онази спасителна сила, която ни води през всички дни на нашия живот. И както Свети апостол Павел в посланието си казва, че ако любов нямаме, нищо не сме, ако любов нямаме, нищо не ни ползва. Дори ангелски език да знаем, дори всички езици да знаем, ако любов нямаме, нищо не ни ползва", подчерта йеромонах Паисий.

Той отправи послание към всички, които в празничния ден посещават храмовете и Светата обител:

"И се надяваме, че всички от тези хора, които днес идват в Светата обител, а пак и по всички храмове в целия християнски свят, да се поклонят на Божията майка, тя да ги дари със своята любов и да ги благослови да бъдат едни добри хора, едни добри християни."

Празникът Успение Богородично остава и като повод за размисъл за любовта към ближния, семейството и ценностите, които дават посока на човека в ежедневието.

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