Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, обнародвам Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, обнародвам Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., заяви президентът Илияна Йотова.

Илияна Йотова, президент на България: "Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. Обнародвам Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., гласуван от Народното събрание."

По думите на Йотова в президентската институция от приемането на бюджета в Народното събрание до този момент постъпиха 69 становища на политически партии, синдикати и граждански организации. В 4 от тях бяха предложени мотивирани искания за връщане на закона за ново обсъждане, налагане на вето. Внимателно се запознахме с всяко едно становище. Разбираеми са опасенията, свързани с бюджетния дефицит.

Илияна Йотова, президент на България: "Ние сме единствената страна в ЕС, която във финансово отношение работи при такива условия. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансово държавата. Нито една система, организация, структура, фирма, компания не може да приеме собствения си бюджет в момента и да направи елементарно, макар и остатъчно планиране. С връщането на бюджета още повече се блокира дейността на общини, социални плащания, здравеопазване и образование. Някои от най-основните предложения са оставени за бюджет 2027 г. Надявам се да претърпят още по-задълбочен анализ."

Йотова подчерта, че България все още работи с Бюджет 2025, който е изработен в лева, а от 1 януари България прие нова валута.

Илияна Йотова, президент на България: "Седем месеца България работи в условия на два пъти удължен бюджет за 2025 г., изработен и действащ в лева. А от 1 януари 2026 г. България прие еврото. Над 3 млрд. евро не са разплатени, около 1 млрд. няма да влязат в приходната част на бюджета, защото авансово вече са прибрани. В тези 3 млрд. се включват задължени проекти в предишни години, но неразплатени до този момент. Настъпи момента за плащане на старите сметки."