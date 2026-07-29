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Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, обнародвам Закона за държавния бюджет за 2026 г.

Милена Кирова от Милена Кирова
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Настъпи моментът за плащане на старите сметки, заяви президентът

Снимка: Десислава Кулелиева, БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, обнародвам Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., заяви президентът Илияна Йотова.

Илияна Йотова, президент на България: "Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, президентската институция не може да допусне повече институционална и финансова несигурност на държавата. Обнародвам Закона за държавния бюджет на Република България за 2026 г., гласуван от Народното събрание."

По думите на Йотова в президентската институция от приемането на бюджета в Народното събрание до този момент постъпиха 69 становища на политически партии, синдикати и граждански организации. В 4 от тях бяха предложени мотивирани искания за връщане на закона за ново обсъждане, налагане на вето. Внимателно се запознахме с всяко едно становище. Разбираеми са опасенията, свързани с бюджетния дефицит.

Илияна Йотова, президент на България: "Ние сме единствената страна в ЕС, която във финансово отношение работи при такива условия. Връщането на закона за ново обсъждане би поставило под още по-голям риск финансово държавата. Нито една система, организация, структура, фирма, компания не може да приеме собствения си бюджет в момента и да направи елементарно, макар и остатъчно планиране. С връщането на бюджета още повече се блокира дейността на общини, социални плащания, здравеопазване и образование. Някои от най-основните предложения са оставени за бюджет 2027 г. Надявам се да претърпят още по-задълбочен анализ."

Йотова подчерта, че България все още работи с Бюджет 2025, който е изработен в лева, а от 1 януари България прие нова валута.

Илияна Йотова, президент на България: "Седем месеца България работи в условия на два пъти удължен бюджет за 2025 г., изработен и действащ в лева. А от 1 януари 2026 г. България прие еврото. Над 3 млрд. евро не са разплатени, около 1 млрд. няма да влязат в приходната част на бюджета, защото авансово вече са прибрани. В тези 3 млрд. се включват задължени проекти в предишни години, но неразплатени до този момент. Настъпи момента за плащане на старите сметки."

#президент Илияна Йотова #Бюджет 2026 #изявление

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