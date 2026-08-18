Иван Шишков на посещение в Шумен и Търговище заради проблемите с водоснабдяването

А регионалният министър Иван Шишков продължава обиколката си в Североизточната България.

В Шумен той обяви, че ще смени управителя на местното ВиК и ще направи цялостен анализ на водоснабдяването в региона. По думите му ще се наложи изграждане на втори довеждащ водопровод от язовир „Тича“ към Търговище и Велики Преслав, така тръбата е била проектирана с по-малък диаметър от необходимото, за да доставя вода за три града. Министър Шишков очаква кметът на Варна да спре водата по вътрешната мрежа в местността „Баба Алино“.