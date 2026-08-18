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Иван Шишков на посещение в Шумен и Търговище заради проблемите с водоснабдяването

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А регионалният министър Иван Шишков продължава обиколката си в Североизточната България.

В Шумен той обяви, че ще смени управителя на местното ВиК и ще направи цялостен анализ на водоснабдяването в региона. По думите му ще се наложи изграждане на втори довеждащ водопровод от язовир „Тича“ към Търговище и Велики Преслав, така тръбата е била проектирана с по-малък диаметър от необходимото, за да доставя вода за три града. Министър Шишков очаква кметът на Варна да спре водата по вътрешната мрежа в местността „Баба Алино“.

Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „Да се изолира достъпа до водоснабдяване на незаконните сгради, защото една от сградите е законна и през нея е станала връзката, така че съм поискал категорично и от кмета, защото аз пак, в случая държавата помага и то дотолкова, да дадем увереност на кмета да събере сили и кураж и да разбере, че държавата иска да се бори с незаконното строителство. Той има силата да го направи.“

#Шумен и Търговище #Иван Шишков #водоснабдяване #посещение

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