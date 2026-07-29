БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от...
Чете се за: 03:30 мин.
Публикуваха третото класиране за прием в 8-и клас
Чете се за: 00:27 мин.
Детската болница в Бургас получи разрешение за дейност
Чете се за: 02:10 мин.
Премиерът Радев: МВР и службите ще действат още по-твърдо...
Чете се за: 04:17 мин.
Президентските избори ще се проведат на 25 октомври
Чете се за: 00:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, което ясно казва: "Поддържайте си самолетите МиГ-29"

Виктор Борисов от Виктор Борисов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

България е търсила изтребители МиГ-29 от Полша и Унгария за резервни части, това съобщи министърът Димитър Стоянов. Все пак от Министерството на отбраната са изпратили и запитвания за машини втора ръка, докато всички F-16 бъдат окомплектовани. Опозицията в парламента обаче не се съгласи с тези доводи.

Според министъра на отбраната резервни части за българските МиГ-29 не са доставяни от 2021 година. Затова страната ни е поискала да купи същите машини от Полша.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Имам писмо от Пентагона, което ясно казва: "Поддържайте си самолетите МиГ-29". От къде аз мога да получа части, мога да получа части единствено от страни, които в момента експлоатират МиГ-29."

Tърсят се и алтернативи за охрана на въздушното пространство извън МиГ-29.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Изпратили сме писма и до Пентагона и до Швеция за Грипен втора ръка F-16 втора ръка - не очаквам, че ще има такива самолети."

Според опозицията обаче съветските самолети не са опция.

Христо Гаджев, ГЕРБ-СДС: "Съветската любов ръжда не хваща към съветската техника в случая. Сега за търсене на резервни части, ние реално проблем с резервните части нямаме. Тъй като в продължение на 10 години ремонтираме изцяло самолетите си в Полша."

Радослав Рибарски, "Продължаваме Промяната": "Не трябва да се насочваме към реставрация на стара отбранителна техника."

Ивайло Мирчев, "Демократична България": "Според нас това е вредно действие, в никакъв случай България не трябва да се стреми да взема МиГ-29, България трябва да се стреми да взима модерни натовски самолети."

Министърът на отбраната не конкретизира кога американските самолети-цистерни ще кацнат на летище "Безмер".

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Обикновено информация предварително не се дава така или иначе днес няма да ги има, най-вероятно и утре няма да ги има."

По информация на "По света и у нас" на летище "Безмер" днес е кацнал американски транспортен самолет, който да достави оборудване за подготовката на базата за посрещането на самолетите-цистерни.

#поддръжка на МиГ-29 #Димитър Стоянов #министър на отбраната

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ ще излъчи още пет големи събития пряко
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и композитор акад. Васил Казанджиев
2
БНТ променя програмата си в памет на големия български диригент и...
Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на "Цариградско шосе" започва да се тресе
3
Иван Таков: След задминаване катастрофиралият автобус на...
Второ заседание в Кочани по делото срещу Ива Михайлова
4
Второ заседание в Кочани по делото срещу Ива Михайлова
Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива Михайлова
5
Задълбочават се противоречията в показанията по делото срещу Ива...
ЦСКА 1948 елиминира Спартак Търнава след драма с дузпи и продължава в Европа
6
ЦСКА 1948 елиминира Спартак Търнава след драма с дузпи и продължава...

Най-четени

Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на ежегодния прайд в Берлин
1
Ликвидираха нападателя, който уби един човек и рани още 29 на...
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на "Пътна полиция"
2
Предупрежават за измамни съобщения, изпращани от името на...
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на магистрала "Марица"
3
Трима души, сред които и дете, загинаха при тежка катастрофа на...
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
4
Кофеинът от кафе и чай носи ползи за здравето, показва ново проучване
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата седмица
5
По-малко валежи и температури между 36 и 41 градуса през новата...
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на екопътеката към Чипровския водопад
6
След намесата на БНТ: Започва акция по възстановяването на...

Още от: Политика

Спешни промени за "Лукойл": Депутатите затвърдиха правомощията на особения управител
Спешни промени за "Лукойл": Депутатите затвърдиха правомощията на особения управител
Атанас Пеканов за ПВУ: Тази година трябва да заявим разходи 6 пъти повече, отколкото са направени в последните 5 години Атанас Пеканов за ПВУ: Тази година трябва да заявим разходи 6 пъти повече, отколкото са направени в последните 5 години
Чете се за: 04:07 мин.
Костадин Костадинов: Нашата позиция за "Лукойл" не се е променила, държавата не трябва да се намесва в частни фирми Костадин Костадинов: Нашата позиция за "Лукойл" не се е променила, държавата не трябва да се намесва в частни фирми
Чете се за: 04:30 мин.
Илияна Йотова проведе среща с олимпийските ни медалисти по природни науки и техните ръководители Илияна Йотова проведе среща с олимпийските ни медалисти по природни науки и техните ръководители
Чете се за: 03:30 мин.
Румен Радев с остри критики към прокуратурата: Разследвания за корупция се възпрепятстват Румен Радев с остри критики към прокуратурата: Разследвания за корупция се възпрепятстват
Чете се за: 04:30 мин.
Политически реакции след отказа на Илияна Йотова да наложи вето на Бюджет 2026 Политически реакции след отказа на Илияна Йотова да наложи вето на Бюджет 2026
Чете се за: 01:40 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на бюджета, обнародвам Закона за държавния бюджет за 2026 г.
Илияна Йотова: Въпреки забележките на някои от параметрите на...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Румен Радев с остри критики към прокуратурата: Разследвания за корупция се възпрепятстват Румен Радев с остри критики към прокуратурата: Разследвания за корупция се възпрепятстват
Чете се за: 04:30 мин.
Политика
Спешни промени за "Лукойл": Депутатите затвърдиха правомощията на особения управител Спешни промени за "Лукойл": Депутатите затвърдиха правомощията на особения управител
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
Отпускат 265 милиона евро за модернизация на градския транспорт в София Отпускат 265 милиона евро за модернизация на градския транспорт в София
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, което ясно казва:...
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Полицията задържа 35 тона негодни храни, предназначени за...
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
След срещата Тръмп – Зеленски: Санкции срещу Русия и молба за...
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Четвърта гореща вълна обхвана Европа
Чете се за: 01:22 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ