Димитър Стоянов: Имам писмо от Пентагона, което ясно казва: "Поддържайте си самолетите МиГ-29"

България е търсила изтребители МиГ-29 от Полша и Унгария за резервни части, това съобщи министърът Димитър Стоянов. Все пак от Министерството на отбраната са изпратили и запитвания за машини втора ръка, докато всички F-16 бъдат окомплектовани. Опозицията в парламента обаче не се съгласи с тези доводи.

Според министъра на отбраната резервни части за българските МиГ-29 не са доставяни от 2021 година. Затова страната ни е поискала да купи същите машини от Полша.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Имам писмо от Пентагона, което ясно казва: "Поддържайте си самолетите МиГ-29". От къде аз мога да получа части, мога да получа части единствено от страни, които в момента експлоатират МиГ-29." Tърсят се и алтернативи за охрана на въздушното пространство извън МиГ-29.



Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Изпратили сме писма и до Пентагона и до Швеция за Грипен втора ръка F-16 втора ръка - не очаквам, че ще има такива самолети."

Според опозицията обаче съветските самолети не са опция.

Христо Гаджев, ГЕРБ-СДС: "Съветската любов ръжда не хваща към съветската техника в случая. Сега за търсене на резервни части, ние реално проблем с резервните части нямаме. Тъй като в продължение на 10 години ремонтираме изцяло самолетите си в Полша." Радослав Рибарски, "Продължаваме Промяната": "Не трябва да се насочваме към реставрация на стара отбранителна техника." Ивайло Мирчев, "Демократична България": "Според нас това е вредно действие, в никакъв случай България не трябва да се стреми да взема МиГ-29, България трябва да се стреми да взима модерни натовски самолети."

Министърът на отбраната не конкретизира кога американските самолети-цистерни ще кацнат на летище "Безмер".

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Обикновено информация предварително не се дава така или иначе днес няма да ги има, най-вероятно и утре няма да ги има."

По информация на "По света и у нас" на летище "Безмер" днес е кацнал американски транспортен самолет, който да достави оборудване за подготовката на базата за посрещането на самолетите-цистерни.