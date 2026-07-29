Войната в Близкия изток: Саудитска Арабия се включи в операцията на САЩ

Саудитска Арабия се включи в американската операция в Близкия изток. Рияд и Вашингтон нанесоха удари по бази на проирански военни групировки в Ирак.

Според американското Централно военно командване са атакувани групи, които Иранската революционна гвардия е инструктирала да нападат американски бази и саудитска енергийна инфраструктура. Убити са най-малко 20 души.

През изминалата нощ беше сложен край и на затишието между Съединените щати и Иран с поредна размяна на удари. От Техеран обявиха също, че са ударили и спрели три петролни танкера в Ормузкия проток.