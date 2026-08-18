Президентът на Замбия Хакаинде Хичилема спечели втори мандат

Президентът на Замбия Хакаинде Хичилема бе преизбран за втори мандат.

Според окончателните резултати от изборите, оповестени от централната избирателна комисия в ранните часове на днешния ден, Хичилема печели убедително с близо 60 процента от гласовете срещу 38 процента за основния му съперник Брайън Мундубиле.

„Ройтерс“ отбелязва, че това е изненадващо висок резултат за лидера на опозицията, който се е възползвал от общественото недоволство от икономическите трудности, въпреки добрите макроикономически показатели на страната. Богатата на мед и други минерални ресурси Замбия е поле за съперничество между Китай и Съединените щати, отбелязва агенцията.