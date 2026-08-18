БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Президентът на Замбия Хакаинде Хичилема спечели втори мандат

Диана Симеонова от Диана Симеонова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:47 мин.
По света
Запази
Президентът на Замбия Хакаинде Хичилема спечели втори мандат
Снимка: БТА
Слушай новината

Президентът на Замбия Хакаинде Хичилема бе преизбран за втори мандат.

Според окончателните резултати от изборите, оповестени от централната избирателна комисия в ранните часове на днешния ден, Хичилема печели убедително с близо 60 процента от гласовете срещу 38 процента за основния му съперник Брайън Мундубиле.

„Ройтерс“ отбелязва, че това е изненадващо висок резултат за лидера на опозицията, който се е възползвал от общественото недоволство от икономическите трудности, въпреки добрите макроикономически показатели на страната. Богатата на мед и други минерални ресурси Замбия е поле за съперничество между Китай и Съединените щати, отбелязва агенцията.

#Хакаинде Хичилема #Замбия #втори мандат #президент

Последвайте ни

ТОП 24

След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
1
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Гърция планира да изплати предсрочно външен дълг от 13 млрд. евро през тази година
2
Гърция планира да изплати предсрочно външен дълг от 13 млрд. евро...
Стефан Илчев: Евровизия е поредната крачка по дългия културен път на Бургас
3
Стефан Илчев: Евровизия е поредната крачка по дългия културен път...
Отиде си американска телевизионна звезда: Актрисата Хейдъб Панетиър почина на 36 години
4
Отиде си американска телевизионна звезда: Актрисата Хейдъб Панетиър...
Казусът „Баба Алино“: Държавата ще спре тока и водата в незаконния град
5
Казусът „Баба Алино“: Държавата ще спре тока и водата в...
12 души пострадаха след катастрофата, предизвикана от диво прасе край Бургас
6
12 души пострадаха след катастрофата, предизвикана от диво прасе...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
4
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
5
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
6
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...

Още от: Африка

СЗО: Епидемията от ебола в Конго може да стане най-смъртоносната досега
СЗО: Епидемията от ебола в Конго може да стане най-смъртоносната досега
Зимна приказка в Лесото - страната сред предпочитаните за зимни спортове Зимна приказка в Лесото - страната сред предпочитаните за зимни спортове
5504
Чете се за: 00:25 мин.
1100 непридружени младежи остават в Сеута: Загиналите при нахлуването от Мароко са поне 100 1100 непридружени младежи остават в Сеута: Загиналите при нахлуването от Мароко са поне 100
Чете се за: 01:02 мин.
В Кения: Крокодилите се доближават до домовете на хората заради повишените нива на езерата В Кения: Крокодилите се доближават до домовете на хората заради повишените нива на езерата
Чете се за: 03:20 мин.
Последните слонове в зоопарк в Република Южна Африка са в центъра на съдебна битка Последните слонове в зоопарк в Република Южна Африка са в центъра на съдебна битка
Чете се за: 04:50 мин.
Епидемията от ебола в ДР Конго е „по-критична от всякога“, съобщиха от „Лекари без граници“ Епидемията от ебола в ДР Конго е „по-критична от всякога“, съобщиха от „Лекари без граници“
Чете се за: 02:35 мин.

Водещи новини

Успение на св. Йоан Рилски: Рилският манастир отбелязва храмовия си празник
Успение на св. Йоан Рилски: Рилският манастир отбелязва храмовия си...
Чете се за: 02:30 мин.
У нас
Пожарите през лятото: Мерки, превенция и действия на огнеборците Пожарите през лятото: Мерки, превенция и действия на огнеборците
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Преговорите за минималната работна заплата: Държавата и социалните партньори все по-близо до новия механизъм Преговорите за минималната работна заплата: Държавата и социалните партньори все по-близо до новия механизъм
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Проблемите с водоснабдяването в Северна България: Министър Иван Шишков ще посети Шумен и Плевен Проблемите с водоснабдяването в Северна България: Министър Иван Шишков ще посети Шумен и Плевен
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
След убийството в Пловдив: Министър Наталия Ефремова на среща със...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Отново пред съда: Съдът в Бургас решава дали да върне в ареста шефа...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
След разговорите за Газа: Къшнър вижда перспективи за скорошен...
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Сигурността на стратегическите обекти: Как работят антидрон системите?
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ