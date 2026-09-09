БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гробница на 4300 години е открита край Кайро

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Запази
Гробница на 4300 години е открита край Кайро
Снимка: илюстративна
Слушай новината

Археолози са открили в близост до Кайро гробница, датираща отпреди 4300 години, предаде АФП, като цитира Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет.

На находката е попаднал египетско-испански изследователски екип в некропола Сакара, южно от столицата. Гробницата е от времето на властването на Петата династия, като се смята, че е от периода между 2381 и 2353 г. пр.н.е.

Според местните власти тя е принадлежи на мъж, който бил съдия и изслушвал оплакванията на населението, отбелязва АФП.

Откритието е направено това лятото в рамките на дългосрочен проект, в който участват представители на Автономния университет на Барселона и египетски изследователи, допълва АФП.

#гробница в Египет #Кайро #Египет

Последвайте ни

ТОП 24

Европейските банки местят златото си от Северна Америка заради нарастващата геополитическа несигурност
1
Европейските банки местят златото си от Северна Америка заради...
Хаос на британските летища: Стотици полети бяха отменени заради технически проблем във въздушния контрол
2
Хаос на британските летища: Стотици полети бяха отменени заради...
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
3
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
Арестуваха бившия областен управител на Монтана и брат му заради самоуправство
4
Арестуваха бившия областен управител на Монтана и брат му заради...
Две момчета - на 17 и 18 години, загинаха при тежка катастрофа на пътя Смолян-Смилян
5
Две момчета - на 17 и 18 години, загинаха при тежка катастрофа на...
Кирил Вълчев пред БНТ: С г-жа Йотова имаме общо разбиране как трябва да се стига до съгласие – с диалог
6
Кирил Вълчев пред БНТ: С г-жа Йотова имаме общо разбиране как...

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
3
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
4
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
5
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6

Още от: Култура

Откраднаха четири творби на Реноар
Откраднаха четири творби на Реноар
14-ото издание на „Алея на книгата“ в София събра над 140 издателства 14-ото издание на „Алея на книгата“ в София събра над 140 издателства
Чете се за: 03:32 мин.
Протест на филмовата общност заради бъдещето на киноцентър "Бояна" Протест на филмовата общност заради бъдещето на киноцентър "Бояна"
Чете се за: 03:22 мин.
"Алея на книгата" в София от днес до 13 септември "Алея на книгата" в София от днес до 13 септември
Чете се за: 00:32 мин.
"Фондацията" закрива 42-рото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“ в Созопол "Фондацията" закрива 42-рото издание на Празниците на изкуствата „Аполония“ в Созопол
Чете се за: 00:45 мин.
Документален филм за бандата Oasis: Братята Галахър се събраха във Венеция Документален филм за бандата Oasis: Братята Галахър се събраха във Венеция
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Автомобили горяха в столичните квартали "Лагера" и "Хиподрума" (СНИМКИ)
Автомобили горяха в столичните квартали "Лагера" и...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Четири домашни кучета нахапаха 7-годишно дете край Враца Четири домашни кучета нахапаха 7-годишно дете край Враца
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Одобриха промени в Кодекса на труда, въвежда се нов механизъм за минималната заплата Одобриха промени в Кодекса на труда, въвежда се нов механизъм за минималната заплата
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Продължава спадът на река Дунав в целия български участък
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
С 21 топовни салюта: Норвегия се прощава с "краля на...
Чете се за: 03:15 мин.
По света
САЩ обявиха, че са унищожили пет ирански танкера
Чете се за: 01:47 мин.
По света
Специализирана полицейска операция се провежда в община Брусарци
Чете се за: 00:42 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ