Гробница на 4300 години е открита край Кайро

Археолози са открили в близост до Кайро гробница, датираща отпреди 4300 години, предаде АФП, като цитира Министерството на туризма и на паметниците на културата на Египет.

На находката е попаднал египетско-испански изследователски екип в некропола Сакара, южно от столицата. Гробницата е от времето на властването на Петата династия, като се смята, че е от периода между 2381 и 2353 г. пр.н.е.

Според местните власти тя е принадлежи на мъж, който бил съдия и изслушвал оплакванията на населението, отбелязва АФП.

Откритието е направено това лятото в рамките на дългосрочен проект, в който участват представители на Автономния университет на Барселона и египетски изследователи, допълва АФП.