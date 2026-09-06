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Най-малко 25 загинали, предимно деца и юноши, при автобусна катастрофа в Кабо Верде

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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загинали предимно деца юноши автобусна катастрофа кабо верде
Снимка: илюстративна
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Най-малко 25 души са загинали, предимно деца и юноши, при автобусна катастрофа на остров Фого в Кабо Верде, предаде ДПА, позовавайки се на местните медии.

Автобусът, превозващ деца и юноши на училищна екскурзия, излиза от пътя в северната част на острова вчера късния следобед и пада от 30-метрови скали. Причината за катастрофата се изяснява. Шофьорът също е загинал.

Спасителните операции са усложнени от отдалеченото и труднодостъпно място на инцидента. Мястото, където автобусът пада не може да се достигне с превозни средства. Предвид големия брой ранени, броят на загиналите може да се увеличи.

#загинали младежи #автобусна катастрофа #Кабо Верде #загинали деца

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