Най-малко 25 загинали, предимно деца и юноши, при автобусна катастрофа в Кабо Верде

Най-малко 25 души са загинали, предимно деца и юноши, при автобусна катастрофа на остров Фого в Кабо Верде, предаде ДПА, позовавайки се на местните медии.

Автобусът, превозващ деца и юноши на училищна екскурзия, излиза от пътя в северната част на острова вчера късния следобед и пада от 30-метрови скали. Причината за катастрофата се изяснява. Шофьорът също е загинал.

Спасителните операции са усложнени от отдалеченото и труднодостъпно място на инцидента. Мястото, където автобусът пада не може да се достигне с превозни средства. Предвид големия брой ранени, броят на загиналите може да се увеличи.