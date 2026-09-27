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Най-малко 27 души са убити при две масови стрелби близо до Йоханесбург и Кейптаун

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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души убити две масови стрелби близо йоханесбург кейптаун
Снимка: БТА/Архив
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При две отделни масови стрелби близо до Йоханесбург и Кейптаун са били убити най-малко 27 души, съобщи полицията, цитирана от Асошиейтед прес.

Полицията в Република Южна Африка съобщи, че издирва заподозрени за стрелба в заведение в градчето Уедела, югозападно от Йоханесбург, при която са били убити 17 души, а 15 са ранени. Мотивите за нападението засега не са известни, съобщи Южноафриканската полицейска служба в социалната мрежа Екс.

"По данни на полицията заподозрените са били въоръжени с автомати "Калашников" и с пистолети", се посочва в съобщението.

Стрелбата е станала снощи и 15 души с огнестрелни рани са били откарани в болница. Според първоначалната информация нападателите са открили огън по посетители, които били пред заведението, след което са влезли вътре и са продължили да стрелят.

При друга масова стрелба през нощта 10 души са били убити в магазин в градче, близо до Кейптаун. Двете нападения са извършени само дни след друга масова стрелба по време на парти в къща край източния крайбрежен град Дърбан. При нея загинаха 11 души, сред които бременна жена.

До момента няма арестувани за двете последни нападения. Според предварителната информация полицията издирва по няколко въоръжени заподозрени във връзка с всяка от стрелбите.

#масови стрелби #Република Южна Африка #Йоханесбург #Кейптаун

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