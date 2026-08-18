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Започва мега дело срещу Мета: Исковете на над 30 щата са за 1,4 трилиона долара

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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Чете се за: 01:07 мин.
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Начало на знаков съдебен процес в Съединените щати срещу технологичния гигант Meta. Делото започва във федералния съд в Оукланд.

Множество американски щати обвиняват компанията, че е проектирала социалните мрежи Instagram и Facebook така, че да ангажират максимално вниманието на младите потребители и е прикривала известни вреди.

Исканото обезщетение е в размер на 1,4 трилиона долара – почти колкото стойността на компанията на фондовия пазар. Освен него, ищците изискват компанията да направи промени в платформите, като това да премахне броя на „харесванията“ и безкрайното „скролване“.

Според Meta твърденията на главните прокурори на щатите, че функциите на платформите нанасят вреда на потребителите, са „необосновани“.

#пристрастяване към социалните мрежи #Мета #дело

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