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Русия осъди на 11 години затвор заместник-председателя на „Яблоко“

Мартин Гицов от Мартин Гицов
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Русия осъди на 11 години затвор заместник-председателя на „Яблоко“
Снимка: БТА
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Руската полиция задържа около 60 демонстранти по време на масова проява в подкрепа на антивоенната партия „Яблоко“.

Тя получи забрана за участие в парламентарните избори през септември, а Върховният съд на Русия днес отхвърли жалба на опозиционната формация срещу решението.

Делото срещу „Яблоко“ беше заведено от националистическата партия „Родина“.

Тя твърди, че антивоенната формация е подкрепяно от Запада движение, което работи срещу изборния процес и самата Русия.

Заместник-председателят на „Яблоко“ Лев Шлосберг беше осъден днес на 11 години и един месец затвор в наказателна колония за дискредитиране на руските въоръжени сили.

#Лев Шлосберг #антивоенната партия „Яблоко“ #Русия

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