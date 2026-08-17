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Близки и приятели изпратиха легендата на Локомотив София Нако Дойчев

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Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
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Бившият футболист на столичани почина на 66 години.

близки приятели изпратиха легендата локомотив софия нако дойчев
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Близки, приятели, бивши съотборници и фенове изпратиха легендата на Локомотив София Нако Дойчев.

Поклонението пред един от най-добрите играчи на столичния клуб от 70-те и 80-те години се състоя на централните софийски гробища.

"Един прекрасен футболист преди всичко. Човек, който се раздаваше на терена. Между другото имаше едно уникално чувство към извеждащия пас. В това отношение ние си паснахме двамата. Един приятел, който за съжаление млад си отиде", сподели Бойчо Величков.

Антон Велков сподели първите си спомени с Дойчев.

"Той ме е посрещна почти като дете в първия отбор. Няма момент, в който да не съм усетил, че този батко, този голям футболист, че този човек, след като се свършихме с футбола, винаги ме е подкрепял, винаги е имал страхотно отношение с любов към отбора и към всички хора, които работят. Истински откровен", допълни той.

Иван Василев се сприятелява с Дойчев още като дете.

"Искам да го запомня същия, какъвто беше като дете. Ние сме от деца израснали. От 67-а година сме на стадион "Локомотив". Искам да бъде същия усмихнат, така да бъде запомнен от абсолютно всички. Един голям човек, едно голямо сърце. За футболните качества аз не искам да говоря. След Начко Михайлов беше един от най-креативните футболисти", добави Василев.

Вижте репортаж във видеото.

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#Нако Дойчев #Локомотив София

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