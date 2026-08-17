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Напрежение в Елин Пелин заради предложение за изграждане на инсинератор в района

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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Напрежение в община Елин Пелин заради проект за инсинератор за отпадъци край Равно поле. Предвиждат се хиляди тонове боклук да бъдат изгаряни, за да се прозивежда RDF гориво. Хората настояват местната власт да спре проекта заради рискове за здравето и околната среда. Утре предстои обсъждане между инвеститора и Общинския Съвет на Община Елин Пелин за сключване на сделка. По същото време гражданите ще протестират пред общината.

На около километър от жилищния квартал „Верила" в Елин Пелин и на 5 км от четири населени места се предвижда съоръжение за изгаряне на до 200 000 тона отпадъци годишно. Заради проекта недоволството сред жителите нараства.

Вяра Миланова: „Всички са тревожни, защото опит в България с инсинератори има и за съжаление той е предимно на замърсяване на околната среда, вреда за човешкото здраве и липса на отговорност след това.“

Светослав Спасов: „Това нещо не би трябвало да се случи на това прекрасно място. Равно поле има 23 каптажа от минерална вода, имаме много плодородни площи."

При горенето на подобен тип отпадъци се отделят десетки токсични вещества и тежки метали, казва екологът Данита Заничарова.

Данита Заничарова, еколог: „При диоксините дори изключително малки количества могат да бъдат рискови за здравето на хората. 200 000 тона RDF гориво, за това ще трябват 400-500 000 тона твърди битови отпадъци, за да се отдели това гориво. Говорим за един национален проблем."

Според кмета на община Елин Пелин ще черпим опит от други страни от Европейския съюз. Става дума за нова технология, която ако бъде одобрена, можем да приложим след около 3 години.

Ивайло Симеонов, кмет на Елин Пелин: „Ще позволим ли на тази лавина от отпадъци не само да ни зарине, но и да ни накара да плащаме повече или ще използваме този целия отпадък, за да може да се трансформира в енергия и топлина. Ако има един микрон, който да ни притеснява от здравословна гледна точка, ние ще бъдем най-големите противници."

Утре пред общината в Елин Пелин жителите излизат на протест. Настояват за повече публичност около проекта.

#изграждане на инсинератор #община Елин Пелин #предложение #напрежение

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