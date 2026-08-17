Белгия се бори с най-големия горски пожар в историята си

Белгия се бори с най-големия пожар в историята си. Вече четвърти ден огънят бушува в природен резерват, близо до границата с Германия. Досега са изгорели 3000 хектара, а пожарът все още не е напълно овладян. Хеликоптери от европейски държави помагат на белгийските пожарникари, а съседна Германия евакуира части от града, който се намира близо до огъня.

Белгийският крал Филип прекъсна ваканцията си и посети днес кризисния център, за да се срещне с пожарникарите, които се опитват да овладеят пожара в природния резерват „Високите фени”. Над 500 пожарникари и 120 пожарни коли от петък се борят с огъня в резервата, който се намира на границата с Германия. Властите във федералната република евакуираха снощи части от граничното градче Моншау заради опасения, че огънят може да достигне някои от къщите на хората. Засега пострадали хора и сгради няма. Въпреки дъжда днес, огънят все още не е напълно овладян, пожарникарите се надяват това да стане в следващите два дни.

Франк Гастинг, белгийски пожарникар: „Тук почвата не е скалиста или песъчлива. Всичко е лесно запалимо, така ще остане да гори дни и даже седмици. Трябва да останем тук дълго време, за да държим всичко под контрол.”

Белгия поиска помощ чрез Механизма за гражданска защита на ЕС. Германският Бундесвер се включи с два хеликоптера, помощ на страната оказват и екипи от Норвегия, Швеция и Нидерландия. Според губернатора на белгийската провинция Лиеж помощта от въздуха е особено важна, защото огънят е обхванал и трудно достижими за пожарните коли торфени плата в източната част на резервата. В гасенето на пожара участват и местни фермери.

Природните условия допълнително усложняват операцията. През изминалата нощ огънят е променял посоката си няколко пъти през нощта заради променящите се ветрове. Това създава допълнителен риск за пожарникарите и затруднява овладяването на огнените фронтове. Най-големият в историята на Белгия пожар избухна след поне пет горещи вълни в страната от началото на лятото. Сухото време и човешката немарливост създават благоприятни условия за бързото разпространение на огъня.