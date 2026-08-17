Опасно море: Спасиха баща и малкия му син от удавяне

На косъм от трагедия на плажа в Слънчев бряг. Баща и малкият му син бяха спасени от удавяне. Инцидентът идва на фона на изключително опасно море и силно мъртво вълнение през последните няколко дни по Южното Черноморие. Спасителите отчитат десетки рискови ситуации, докато много летовници продължават да подценяват червения флаг.

Силното мъртво вълнение и подводните ями създават сериозен риск по Южното Черноморие през последните няколко дни. Въпреки червения флаг през днешния ден морето беше пълно с туристи в Слънчев бряг. Бурното море в събота отне живота на 22-годишен молдовски гражданин край Ахтопол. А само часове по-късно баща и малкият му син се разминаха на косъм от трагедия в Слънчев бряг.

Събота, около 17 часа баща с малкия си син влизат в бурното море, но силното течение бързо ги повлича навътре.

Георги Пишмишев, спасител на плаж Слънчев бряг-централен: “Това беше на съседния пост и аз отидох да помагам. Колегата се беше вързал с въже, а аз отидох с буя. Моята идея беше да го хвана жив човека с буя.”

Жива верига в бурното море правят спасители и туристи, а свидетел на случилото се става Мариела Нейкова, която успява да заснеме ситуацията от брега.

Мариела Нейкова, свидетел и автор на клипа: “Минути преди това аз стоях и наблюдавах как бащата и сина се мъчиха, водата ги беше завлачила зад шамандурата. Водата ги връщаше обратно. Видях как спасителите, единият вече влезе, подготвиха живата верига във водата, другият си сложи въжето и колегата му отпусна с макарата и да ги издърпат на брега преди да е станала ситуацията наистина инфарктна.”

Въпреки червения флаг, мнозина пренебрегват забраните.

Мариела Нейкова, свидетел и автор на клипа: “Във водата беше пълно с хора. Буквално дори до кокалчетата като влизаш, водата дърпаше навътре. Смятам, че с морето шега не бива.”

Георги Пишмишев, спасител на плаж Слънчев бряг-централен: “Вчера поне 15 случая имаше в морето. Има много силно мъртво вълнение и никой не се съобразява. Флаговете служат само за украса.”

А мерките по ивицата са засилени. Заради опасното море на брега са поставени и предупредителни табели, които сигнализират и предупреждават туристите, че в морето има подводни ями.

Рискът обаче често се подценява.

Тони, турист: “Няма опасност!”

БНТ: “Не се ли страхуваш? Флагът е червен?”

Тони, турист: “Не, има шамандура наблизо.”

Христо Костов, спасител на плаж Слънчев бряг - централен: “Работата е доста изнервена именно заради крайно недисциплинирания турист.”

Спасителите напомнят, че спазването на правилата на плажа спасяват живот.