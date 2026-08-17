БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Само един от задържаните от неонацистката организация...
Чете се за: 01:55 мин.
"Евровизия" в България: Среща в Бургас за...
Чете се за: 02:02 мин.
Сериалът „Мамник“ с поредна престижни награда...
Чете се за: 02:30 мин.
Дунав с рекордно ниски нива: Какво показват архивите...
Чете се за: 05:47 мин.
Трима обвиняеми след акцията срещу „Кръв и...
Чете се за: 04:40 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Опасно море: Спасиха баща и малкия му син от удавяне

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Запази

Спасителите напомнят, че спазването на правилата на плажа спасяват живот

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

На косъм от трагедия на плажа в Слънчев бряг. Баща и малкият му син бяха спасени от удавяне. Инцидентът идва на фона на изключително опасно море и силно мъртво вълнение през последните няколко дни по Южното Черноморие. Спасителите отчитат десетки рискови ситуации, докато много летовници продължават да подценяват червения флаг.

Силното мъртво вълнение и подводните ями създават сериозен риск по Южното Черноморие през последните няколко дни. Въпреки червения флаг през днешния ден морето беше пълно с туристи в Слънчев бряг. Бурното море в събота отне живота на 22-годишен молдовски гражданин край Ахтопол. А само часове по-късно баща и малкият му син се разминаха на косъм от трагедия в Слънчев бряг.

Събота, около 17 часа баща с малкия си син влизат в бурното море, но силното течение бързо ги повлича навътре.

Георги Пишмишев, спасител на плаж Слънчев бряг-централен: “Това беше на съседния пост и аз отидох да помагам. Колегата се беше вързал с въже, а аз отидох с буя. Моята идея беше да го хвана жив човека с буя.”

Жива верига в бурното море правят спасители и туристи, а свидетел на случилото се става Мариела Нейкова, която успява да заснеме ситуацията от брега.

Мариела Нейкова, свидетел и автор на клипа: “Минути преди това аз стоях и наблюдавах как бащата и сина се мъчиха, водата ги беше завлачила зад шамандурата. Водата ги връщаше обратно. Видях как спасителите, единият вече влезе, подготвиха живата верига във водата, другият си сложи въжето и колегата му отпусна с макарата и да ги издърпат на брега преди да е станала ситуацията наистина инфарктна.”

Въпреки червения флаг, мнозина пренебрегват забраните.

Мариела Нейкова, свидетел и автор на клипа: “Във водата беше пълно с хора. Буквално дори до кокалчетата като влизаш, водата дърпаше навътре. Смятам, че с морето шега не бива.”

Георги Пишмишев, спасител на плаж Слънчев бряг-централен: “Вчера поне 15 случая имаше в морето. Има много силно мъртво вълнение и никой не се съобразява. Флаговете служат само за украса.”

А мерките по ивицата са засилени. Заради опасното море на брега са поставени и предупредителни табели, които сигнализират и предупреждават туристите, че в морето има подводни ями.

Рискът обаче често се подценява.

Тони, турист: “Няма опасност!”
БНТ: “Не се ли страхуваш? Флагът е червен?”
Тони, турист: “Не, има шамандура наблизо.”

Христо Костов, спасител на плаж Слънчев бряг - централен: “Работата е доста изнервена именно заради крайно недисциплинирания турист.”

Спасителите напомнят, че спазването на правилата на плажа спасяват живот.

#недисциплинирани туристи #плаж Слънчев бряг #Бургас #спасители

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
1
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
2
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
3
След Мондиал 2026: БНТ излъчва още пет големи събития пряко
Стефан Илчев: Евровизия е поредната крачка по дългия културен път на Бургас
4
Стефан Илчев: Евровизия е поредната крачка по дългия културен път...
Гледайте финалния двубой от европейското първенство по водна топка U20
5
Гледайте финалния двубой от европейското първенство по водна топка U20
Отиде си американска телевизионна звезда: Актрисата Хейдъб Панетиър почина на 36 години
6
Отиде си американска телевизионна звезда: Актрисата Хейдъб Панетиър...

Най-четени

Гледайте финалите на световното първенство по художествена гимнастика по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по художествена...
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
2
Гледайте финалите на европейското първенство по лека атлетика
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в Пловдив, обжалват ареста си
3
Двете момичета от групата, задържана за убийството на Георги в...
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до 38-39 градуса
4
Лятото продължава: До края на август ни очакват температури до...
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
5
Бургас ще бъде домакин на "Евровизия 2027"
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по БНТ 3
6
Гледайте последните финали на европейското първенство по плуване по...

Още от: Регионални

Напрежение в Елин Пелин заради предложение за изграждане на инсинератор в района
Напрежение в Елин Пелин заради предложение за изграждане на инсинератор в района
Протест в защита на Пловдивския панаир: Настояват държавата да защити 29% от акциите Протест в защита на Пловдивския панаир: Настояват държавата да защити 29% от акциите
Чете се за: 01:45 мин.
Пожар в Белоградчик: Огънят тръгнал при варене на буркани Пожар в Белоградчик: Огънят тръгнал при варене на буркани
Чете се за: 00:50 мин.
Казусът „Баба Алино“: Държавата ще спре тока и водата в незаконния град Казусът „Баба Алино“: Държавата ще спре тока и водата в незаконния град
Чете се за: 04:17 мин.
„Евровизия“ в България: Подготовката на града домакин Бургас вече започна „Евровизия“ в България: Подготовката на града домакин Бургас вече започна
Чете се за: 06:42 мин.
След акцията срещу „Кръв и чест“: Трима с обвинения, един остава в ареста След акцията срещу „Кръв и чест“: Трима с обвинения, един остава в ареста
Чете се за: 04:42 мин.

Водещи новини

Преговорите за минималната работна заплата: Държавата и социалните партньори все по-близо до новия механизъм
Преговорите за минималната работна заплата: Държавата и социалните...
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Строежът на магистрала „Черно море“: До края на следващата година трябва да има идеен проект Строежът на магистрала „Черно море“: До края на следващата година трябва да има идеен проект
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Протест в защита на Пловдивския панаир: Настояват държавата да защити 29% от акциите Протест в защита на Пловдивския панаир: Настояват държавата да защити 29% от акциите
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
След акцията срещу „Кръв и чест“: Трима с обвинения, един остава в ареста След акцията срещу „Кръв и чест“: Трима с обвинения, един остава в ареста
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Заради ниското ниво на Дунав: Доброволци ще търсят находки по...
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Евровизия" в България: Среща в Бургас за домакинството...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Проверка в „Баба Алино“: Ще започне ли събарянето на...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Радикализация на деца през социалните мрежи: Как Норвегия се справя...
Чете се за: 03:30 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ