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Пожар в Белоградчик: Огънят тръгнал при варене на буркани

bnt avatar logo от Екип на "По света и у нас"
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Пожар пламна по обяд в Белоградчик. Изгоряха животни и стопански постройки докато собствениците приготвяли зимнина на двора и оставили огъня без надзор. Пострадали хора няма, пожарната е действала бързо, съобщи за „По света и у нас“ кметът на града Боян Минков.

Огънят е пламнал в гъсто населена част на Белоградчик на метри от общината. За щастие не е преминал към съседни дворове, а към близък склон. Според кмета, голямо затруднение за местната власт е това, че градът се намира на територията на природната забележителност Белоградчишки скали и всяко действие по разчистване на храсти и растителност трябва да се съгласува с местната РИОСВ.

#варене на буркани #започнал #Белоградчик #огън #пожар

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