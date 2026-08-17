Пожар в Белоградчик: Огънят тръгнал при варене на буркани

Пожар пламна по обяд в Белоградчик. Изгоряха животни и стопански постройки докато собствениците приготвяли зимнина на двора и оставили огъня без надзор. Пострадали хора няма, пожарната е действала бързо, съобщи за „По света и у нас“ кметът на града Боян Минков.

Огънят е пламнал в гъсто населена част на Белоградчик на метри от общината. За щастие не е преминал към съседни дворове, а към близък склон. Според кмета, голямо затруднение за местната власт е това, че градът се намира на територията на природната забележителност Белоградчишки скали и всяко действие по разчистване на храсти и растителност трябва да се съгласува с местната РИОСВ.