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Усилия за следващия етап от мирния план за Газа: Дипломатически совалки на Къшнър и Младенов

Диана Симеонова от Диана Симеонова
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По света
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израел отхвърли плана сащ газа
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Американският президент Доналд Тръмп заплаши да бомбардира Оман, ако страната сключи споразумение с Иран за Ормузкия проток. Оман и Иран от седмици водят преговори, без участието на САЩ, за стратегическия воден път.

На другия близкоизточен фронт – дипломатически совалки в опит за връщане към изпълнението на следващите стъпки от пътната карта по плана на американския президент за Газа. Зетят на Тръмп Джаред Къшнър и върховният представител на Съвета за мир за Газа Николай Младенов разговаряха в Израел с премиера Бенямин Нетаняху. Вчера двамата се срещнаха с посредници от Египет, Катар и Турция, както и с новия лидер на палестинската групировка Хамас.

Ще се върне ли израелският премиер Бенямин Нетаняху към изпълнението на пътната карта на Тръмп за Газа? Според анализатори е малко вероятно това да стане преди ключовите за него избори през октомври. Посредниците на американския президент – Джаред Къшнър и Николай Младенов – са направили днес нов опит за изглаждане на разногласията след категоричното изказване на Нетаняху по-рано този месец, че отхвърля плана и отказва да изтегли израелската армия от Ивицата преди пълното разоръжаване на Хамас. Двамата са се срещнали с Нетаняху в Йерусалим, но подробности за разговорите не бяха разпространени.

Вчера Къшнър и Младенов проведоха серия от срещи в Египет с посредниците от Египет, Катар и Турция. В изявление по-късно министрите на външните работи на трите държави, както и на Йордания, Обединените арабски емирства, Индонезия, Пакистан и Саудитска Арабия, осъдиха обявеното от Израел отхвърляне на пътната карта:

„Отхвърлянето на пътната карта представлява изричен отказ да се продължи с изпълнението на всеобхватния план за Газа и пряко заплашва да провали усилията, положени от президента Тръмп за прекратяване на войната в Газа и създаване на условия за траен мир.“

Къшнър и Младенов са обсъдили разоръжаването на Хамас и хуманитарната ситуация в Газа и с новия лидер на палестинската групировка Халил Ал-Хая. Това е първата среща на такова равнище на Хая, чиято организация е определена от Вашингтон като терористична. В изявление по-късно групировката призова посредниците и Съвета за мир да „принудят“ Израел да одобри следващите стъпки по пътната карта. В Газа хората искат само едно – израелският обстрел да спре.

Мириам Шалуф, майка на загинало 14-годишно момче: „Преживяхме всичко: глад, разселване, живот на палатка, а сега убиват и децата ни. Защо? Говорят за примирие, но къде е примирието и прекратяването на огъня? Всеки ден има разрушения, а ние заспиваме и се събуждаме под звуците на стрелба. Достатъчно! Имайте милост.“

На фона на скръбта – лъч надежда. Израелската армия освободи нова група от 35 палестинци, които се завърнаха в Хан Юнис с конвой на Червения кръст.

#Оман #Газа #отстраняване на Доналд Тръмп #Джаред Къшнър #Николай Младенов #Иран

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