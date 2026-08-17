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Радикализация на деца през социалните мрежи: Как Норвегия се справя с проблема?

Биляна Бонева от Биляна Бонева
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По света
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Снимка: илюстративна
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Норвежките служби за сигурност предупреждават за голям скок на радикализацията на непълнолетни. През социалните мрежи екстремистките групи разширяват обхвата си, като в хватката им все по-често и по-лесно попадат деца.

Много от тях не са били родени или са били твърде малки, за да имат спомени от 22 юли 2011 г. – деня, в който Андерш Брайвик уби в Осло и на остров Ютьоя 77 души и рани над 200, предимно младежи. Масово убийство, провокирано от антиислямизъм, ксенофобия и ултранационализъм. Тревожната констатация на норвежките власти е, че има деца, които не изпитват емпатия към жертвите на тази трагедия, и дори има младежи, които се възхищават на Брайвик.

Мерете Стамнесхаген, лидер на групата за подкрепа на жертвите: "15 години по-късно виждаме свят, в който крайнодясната екстремистка идеология се е утвърдила в твърде много страни по света. А тук, в Норвегия, има съобщения за засилена омраза, повече тормоз онлайн и в социалните медии."

Уязвимост, самота и социална изолация - такъв е профилът на радикализираните деца. При тях не толкова политическата идеология е водеща, колкото възхвалата на насилието. То прониква в ежедневието им и го завладява, чрез умелото съчетание на насилието с хумор, мемета, препратки към известни видеоигри.Екстремистките групи използват алгоритмите на социалните мрежи, за да привличат деца. А изкуственият интелект се е превърнал в успешен метод за създаване и разпространяване на дезинформация. Норвежките власти определят процеса като "тиха и бързо нарастваща заплаха".

Ане Мансакер Роалд, ръководител на отдела за борба с тероризма: "Радикализацията се случва до голяма степен директно чрез телефона. Много често входната точка е "TikTok" или други напълно отворени, напълно обикновени онлайн платформи, както и игри като "Roblox" или "Minecraft."

Норвежките власти признават, че радикализацията може да се превърне в реална трагедия. За това призовават цялото общество да противодейства.

Астри Аас-Хансен, министър на правосъдието на Норвегия: "Това, което мога аз да направя е да говоря за сериозността на проблема, но също така да говоря за решения. Службите за сигурност казват, че това са уязвими деца и младежи. Те изпитват липса на принадлежност. Така че в здравеопазването, детските градини, училищата, развлекателните дейности, а също - всеки поотделно може да допринесе за разрешаване на този проблем."

От 2025 г. в Норвегия действа план за борба с радикализацията и насилствения екстремизъм. Мерките в училищата предвиждат засилване на обучението по демократични ценности, критично мислене и разпознаване на конспиративни теории и екстремизъм. Норвежкото правителство вече поиска забрана на социалните медии за младежи под 16 години. Законопроектът ще бъде внесен в парламента до края на годината.

#Астри Аас-Хансен #Ане Мансакер Роалд # радикализация на непълнолетни #Андерш Брайвик #Норвегия

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