Строежът на магистрала „Черно море“: До края на следващата година трябва да има идеен проект

Регионалният министър Иван Шишков посети Добрич, където обясни, че ръководството на ВиК в града ще бъде сменено заради проблемите с водоснабдяването и загубите от около 90 на сто на вода в областта. Дружеството е пред фалит, има и кадрови проблеми.

Шишков заяви още, че до края на следващата година се очаква да бъде изготвен идеен проект за автомагистрала „Черно море“.