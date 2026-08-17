Строежът на магистрала „Черно море“: До края на следващата година трябва да има идеен проект

Регионалният министър Иван Шишков посети Добрич, където обясни, че ръководството на ВиК в града ще бъде сменено заради проблемите с водоснабдяването и загубите от около 90 на сто на вода в областта. Дружеството е пред фалит, има и кадрови проблеми.
Шишков заяви още, че до края на следващата година се очаква да бъде изготвен идеен проект за автомагистрала „Черно море“.
Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството: „Нашите намерения са до края на следващата година да имаме идеен проект и ПУП и след това да се търси възможност за концесия. След като го правят в целия свят, защо да не го направим и ние, защото ако очаквате още 20 години обещания, че ще се возим на безплатни пътища, ние се возим на безплатни илюзии. А безплатната илюзия я плащаме с живота си и с комфорта на обитаване. И после си задаваме въпроса защо определени региони се обезлюдяват.“