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Легендата на Локомотив София Нако Дойчев почина на 66 години

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Спорт
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Дългогодишният футболист на „железничарите“ почина на 66-годишна възраст.

Нако Дойчев
Снимка: ПФК Локомотив София
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Легендарният халф на Локомотив София Нако Дойчев почина на 66-годишна възраст. Преди малко повече от месец той получи масивен инсулт, но не успя да се възстанови. Очаква се скоро да има информация за времето и мястото на поклонението пред тленните останки на бившия футболист на "железничарите".

Нако Дойчев играе за Локомотив София в два периода от кариерата си. Първият е между 1979 и 1987 г., а вторият е от 1989 до 1992 г. Носил е екипите още на кипърския Алки Ларнака и Локомотив Горна Оряховица. Има 8 мача и 1 гол за националния отбор.

С екипа на „червено-черните“ е бронзов медалист за 1979 г. и носител на Купата на Съветската армия за 1982 г.

На 12 декември 1979 г. бележи решителния гол при загубата с 1:2 от Динамо Киев, с което Локо София се класира за четвъртфинал на Купата на УЕФА. „Железничарите“ печелят първия мач с 1:0.

#Нако Дойчев #Локомотив София

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