Килиан Мбапе с големи очаквания от Жозе Моуриньо: Той знае как се печели

Килиан Мбапе се завърна в Реал Мадрид с огромна амбиция за предстоящия сезон и не скри задоволството си от възможността да работи под ръководството на Жозе Моуриньо. Французинът започва третата си година с екипа на испанския гранд, а една от основните промени за него е именно присъствието на португалския специалист начело на отбора.

Мбапе се присъедини към подготовката след силно световно първенство в индивидуален план. Нападателят реализира 10 гола, въпреки че Франция остана на третото място след поражението от Испания.

Сега погледът му вече е насочен изцяло към новия сезон с Реал Мадрид.

"Мисля, че е много положително да имаме треньор като Моуриньо, който знае как да печели и знае как да покаже посоката, по която трябва да вървим, за да побеждаваме. Всеки футболист е щастлив да има треньор, който знае накъде върви“, заяви Мбапе.

Френският национал призна, че е доволен от завръщането си на клубната база и от първите занимания с новия треньорски щаб.

"Щастлив съм, че се върнах, че отново тренирам и че се запознах с новия щаб. Винаги е удоволствие да видя отново съотборниците си. Хубаво е да си във Валдебебас, да работиш, да играеш и да се подготвяш за сезона“, добави нападателят.

Мбапе подчерта, че именно предсезонната подготовка е периодът, в който футболистите трябва да натрупат необходимата основа преди натоварения календар.

"Опитвам се да давам максимума. Това е моментът, в който можем да работим най-много, защото след това започват мачовете. Трябва да бъдем готови още за първата среща в Ла Лига“, обясни той.

Амбициите на звездата обаче не се ограничават до добро начало. Мбапе е категоричен, че единствената реална цел пред Реал Мадрид са трофеите.

"Трябва да печелим. Мисля, че тази година ще спечелим титли, сигурен съм. Това е, което искаме, и вярвам, че ще се случи. Усещам желанието в отбора. Ще бъдем концентрирани през цялата година, за да донесем радост на феновете“, каза французинът.

Мбапе се върна и към първите си моменти с екипа на мадридчани, определяйки дебюта си срещу Аталанта за Суперкупата на Европа като специален. Тогава той отбеляза и помогна на отбора да стигне до трофея.

След две години в испанската столица французинът вече гледа към следващата стъпка в кариерата си в Мадрид.