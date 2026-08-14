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Фабрегас иска да привлече нападател на Челси в Комо

Станко Димов от Станко Димов
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Чете се за: 01:57 мин.
Спорт
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Двата отбора са в отлични отношения.

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Снимка: AP Photo
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Отборът на Комо, воден от Сеск Фабрегас, е отправил първоначално запитване за нападателя на Челси Лиъм Делап, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо.

Интересът на италианския клуб към 23-годишния английски централен нападател идва само дни след трансфера на Трево Чалоба от Челси в Комо за 30 милиона евро. Според Романо Делап е сред основните варианти в списъка на Фабрегас за подсилване на атаката, като добрите отношения между двата клуба след сделката за Чалоба също могат да улеснят евентуални преговори. Допълнителна връзка между двете страни е и Сеск Фабрегас, който познава отлично английския футбол.

Делап привлече сериозно внимание през сезон 2024/25, когато направи силен дебют с екипа на Ипсуич. Нападателят реализира 12 гола в 37 мача, което убеди Челси да активира освобождаващата му клауза на стойност 35 милиона евро.

На „Стамфорд Бридж“ обаче Делап не успя да се утвърди като титуляр. 23-годишният футболист остана зад Жоао Педро в йерархията на нападателите, а до края на сезон 2026/27 записа едва два гола в 41 мача във всички турнири, като в повечето от тях се появяваше като резерва.

В Комо пък продължават да търсят нов централен нападател, който да се конкурира и да се редува с Анастасиос Дувикас. Алваро Мората също е част от състава на италианския клуб, но се очаква да бъде продаден при получаването на подходяща оферта.

#Лиъм Делап #ФК Челси #Комо

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