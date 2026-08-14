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Валентин Илиев: Никой не е обещал, че ще ни бъде лесно, най-важното е, че изпълнихме целта

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Спорт
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Спортният директор на ЦСКА оцени високо класирането на „червените“ за плейофния кръг на Лига Европа след тежкия сблъсък с Макаби Тел Авив.

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Спортният директор на ЦСКА Валентин Илиев оцени високо класирането на „червените“ за плейофния кръг на Лига Европа след тежкия сблъсък с Макаби Тел Авив. Той подчерта, че отборът е постигнал поставената цел, но същевременно трябва да извлече необходимите поуки от двубоите.

„Никой не е обещал, че ще ни бъде лесно. Най-важното е, че изпълнихме целта. Трябва да се радваме за това нещо. Трябва да бъдем реалисти. Изправихме се срещу един много силен отбор, с много силни индивидуалности особено във фаза атака“, заяви Илиев.

Той отбеляза, че ЦСКА е имал възможности да стигне до по-добър резултат, преди да допусне попадение.

„Ние имахме своите шансове дори при 0:0, но не ги реализирахме, а след това допуснахме гол. Това е част от играта. Смея да твърдя, че елиминирахме много силен отбор, както сегашният, така и отборът на Карабах. Трябва да си направим изводите и какво в бъдеще да подобрим“, добави спортният директор на ЦСКА.

Според Илиев представянето срещу Макаби е поредното доказателство, че „червените“ могат да се справят с качествени европейски съперници. Той обаче обърна внимание и на необходимостта от постоянна работа върху отбора.

„Изправихме се срещу един добър отбор, добри изпълнители и това е част от играта. Доста работим върху менталната подготовка на футболистите“, завърши Валентин Илиев.

Вижте още във видеото!

#УЕФА Лига Европа 2026/2027 #ПФК ЦСКА #Валентин Илиев

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