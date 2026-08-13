Барселона прие офертата на ПСЖ за Феран Торес, трансферът е пред финализиране

Барселона и Пари Сен Жермен са постигнали споразумение за трансфера на Феран Торес. Каталунският клуб е приел предложението на европейския клубен шампион на стойност 50 милиона евро, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо.

26-годишният нападател вече е дал съгласието си да продължи кариерата си на „Парк де Пренс“. Това се е случило още през миналата седмица, а след договорката между двата клуба пред сделката практически не остават сериозни пречки.

Очаква се трансферът да бъде окончателно финализиран в рамките на следващите 48 часа. Феран Торес ще подпише договор за пет сезона с ПСЖ и ще се превърне в едно от новите попълнения на парижани за кампанията 2026/27.

Испанският национал пристига във френската столица след силно лято. Торес се превърна в един от героите на Испания на Световното първенство, като отбеляза победния гол във финала срещу Аржентина.

Барселона от своя страна ще получи сериозна сума за футболист, който навлиза в последната година от договора си. Настоящият контракт на нападателя с каталунците е до лятото на 2027 година, което е поставило клуба пред необходимостта да вземе решение за бъдещето му още през настоящия трансферен прозорец.

Торес премина в Барселона от Манчестър Сити, а сега е на крачка от ново голямо предизвикателство в кариерата си. След като личните условия вече са договорени и Барса е приела офертата от 50 милиона евро, остава сделката да бъде оформена официално.

Предстоящият трансфер ще изпрати един от героите на Испания от Мондиал 2026 в състава на действащия европейски клубен шампион.