Алберт Риера поема Цървена звезда след оставката на Деян Станкович

Алберт Риера ще бъде новият старши треньор на Цървена звезда. 44-годишният испанец е постигнал договорка със сръбския шампион и вече е подписал своя контракт, съобщава трансферният експерт Фабрицио Романо.

Очаква се Риера да бъде представен официално от клуба в следващите часове. Той ще наследи на поста Деян Станкович, който подаде оставка след разочароващото отпадане на Цървена звезда от Апоел Беер Шева в третия квалификационен кръг на Шампионската лига.

Белградският гранд реагира бързо след раздялата със Станкович и се е спрял на Риера, чието име беше свързвано и с българския шампион Лудогорец по-рано през лятото. Испанецът беше сред основните кандидати за поста в Разград след раздялата на "орлите“ с Пер-Матиас Хьогмо, но до назначението му не се стигна.

За последно Риера беше начело на Айнтрахт Франкфурт. Престоят му в германския клуб обаче се оказа кратък и той напусна след по-малко от шест месеца работа.

Най-сериозните си успехи като старши треньор испанецът постигна в Словения. Риера води Целе в два различни периода и успя да спечели титлата, Купата и Суперкупата на страната.

Под негово ръководство Целе остави следа и на европейската сцена. През 2025 година тимът достигна до четвъртфиналите в Лигата на конференциите, което беше историческо първо класиране на клуба сред последните осем в европейски клубен турнир.

Сега пред Риера стои задачата бързо да стабилизира Цървена звезда след отпадането от Шампионската лига и да върне отбора към победния път както в сръбското първенство, така и в оставащите му европейски мачове.







