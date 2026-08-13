Челси постави ултиматум на Манчестър Сити за Енцо Фернандес

Челси е поставил краен срок на Манчестър Сити за евентуалния трансфер на Енцо Фернандес. Лондончани са уведомили "гражданите“, че трябва да отправят официална оферта за аржентинския национал до 17:00 часа в петък, ако искат да го привлекат през настоящия трансферен прозорец.

Според Sky Sports цената, поставена от Челси, е 120 милиона паунда. Фернандес има още шест години от договора си на "Стамфорд Бридж“, което поставя клуба в силна позиция при евентуални преговори.

Манчестър Сити проявява интерес към световния шампион, който има отлични отношения с настоящия мениджър на "гражданите“ Енцо Мареска от съвместния им период в Челси. Ако до поставения срок не пристигне предложение, от лондонския клуб не възнамеряват да се разделят с халфа това лято.

Ситуацията е свързана и с бъдещето на Родри. Барселона опитва да привлече испанския национал и вече е получила отказ за първоначално предложение на стойност 40 милиона паунда. Очаква се каталунците да увеличат офертата си до между 50 и 60 милиона паунда.

При евентуална раздяла с Родри Манчестър Сити може да ускори действията си за Фернандес. Английският клуб паралелно води разговори с Лил за мароканския халф Айюб Буади, а по-рано през лятото привлече Елиът Андерсън от Нотингам Форест за 116 милиона паунда.

Челси плати около 107 милиона паунда на Бенфика за Енцо Фернандес през зимата на 2023 година и сега не възнамерява да прави сериозен компромис с оценката си.

Отношенията между Челси и Манчестър Сити също не са особено добри след раздялата на лондончани с Мареска. "Гражданите“ платиха компенсация от 17 милиона паунда, за да назначат италианеца през това лято.

На "Стамфорд Бридж“ искат бъдещето на Фернандес да бъде изяснено възможно най-бързо, за да може новият мениджър Чаби Алонсо да се концентрира върху началото на сезона. Трансферният прозорец в Англия затваря на 1 септември.