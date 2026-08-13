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Рубен Аморим започна чистката в Милан

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Спорт
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Най-изненадващо е присъствието на Нкунку в този списък.

Рубен Аморим
Снимка: AC Milan
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Старши треньорът Рубен Аморим вече е очертал списъка с футболисти, които не попадат в плановете му за Милан, съобщават италианските медии. Сред имената са Кристофер Нкунку, Фикайо Томори и Юсуф Фофана, докато Рафаел Леао, Сантяго Хименес и Первис Еступинян могат да бъдат продадени при получаването на подходяща оферта.

Аморим е искал първо да получи възможност да оцени състава по време на предсезонното турне, преди да вземе окончателни решения относно трансферната стратегия на клуба.

След серия от слаби представяния и незадоволителни резултати, кулминирали с поражението с 0:3 от Челси, отборът се завърна в Милано. Днес Аморим е провел среща със собственика Джери Кардинале на тренировъчната база Миланело.

Според няколко източника, сред които Sky Sport Italia, португалският специалист не вижда в плановете си Нкунку, Фофана, Томори и защитника Давид Одогу.

Най-изненадващо е присъствието на Нкунку в този списък, тъй като нападателят получи сравнително много игрово време по време на подготовката. 28-годишният французин беше привлечен от Челси едва миналото лято за 37 милиона евро плюс допълнителни бонуси до 5 милиона евро и процент от бъдещ трансфер.

През миналия сезон Нкунку записа 35 мача във всички турнири за росонерите, в които отбеляза осем гола и направи три асистенции. Въпреки това той така и не успя да се превърне в ключова фигура за отбора.

До момента Милан е сравнително пасивен на трансферния пазар. Клубът похарчи около 80 милиона евро за Гонсало Рамош от ПСЖ, а в състава бяха привлечени още защитниците Марио Хила и Санкун Диавара.

Освен футболистите, които Аморим не смята за част от проекта си, има и други, за които Милан е готов да разгледа оферти. Сред тях са Рафаел Леао, Сантяго Хименес и Первис Еступинян.

Аморим е искал да оцени и Еступинян в предсезонната подготовка, но според информациите е останал разочарован от представянето му в дефанзивен план.

#Рубен Аморим #Милан

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