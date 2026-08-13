Омар Артан след историческата Суперкупа на Европа: Това беше моето световно първенство

Сомалийският съдия Омар Артан отправи емоционално послание към УЕФА, след като ръководи двубоя за Суперкупата на Европа между Пари Сен Жермен и Астън Вила. Реферът определи срещата като своеобразна компенсация за пропуснатото световно първенство през 2026 година.

"Това беше моето световно първенство. Благодаря, УЕФА. Направи живота ми по-добър завинаги“, написа Артан върху футболна топка след двубоя.

Съдията трябваше да бъде сред реферите на Мондиал 2026 в Северна Америка, но не получи разрешение да влезе в Съединените щати. Според американските власти причината е била предполагаема негова връзка с лица, свързвани с терористични организации.

След като участието му на световното първенство пропадна, Артан получи възможност от УЕФА да ръководи един от най-престижните двубои в европейския клубен футбол – срещата за Суперкупата на Европа.

Назначението му имаше и историческо значение. Артан се превърна в първия съдия извън Европа, получил наряд за мач за европейската Суперкупа.

В спора за трофея Пари Сен Жермен се наложи над Астън Вила с 2:1 и прибави отличието към колекцията си, а за Омар Артан вечерта остана специална и заради възможността да ръководи голям международен финал след разочарованието около Мондиал 2026.