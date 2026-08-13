ПСЖ заслужи и Суперкупата на Европа

Пари Сен Жермен спечели Суперкупата на Европа за втора поредна година. Френският шампион се наложи с 2:1 над Астън Вила в Залцбург и добави още един трофей към впечатляващата си колекция. Попаденията за парижани бяха дело на Хвича Кварацхелия и Дезире Дуе, докато за английския тим се разписа 17-годишният Браян Маджо.

На „Ред Бул Арена“ ПСЖ откри резултата в 20-ата минута. Дезире Дуе намери Кварацхелия с отлично подаване, а грузинското крило завърши атаката с точен удар за 1:0.

Астън Вила успя да възстанови равенството преди почивката. В 42-ата минута капитанът Джон МакГин центрира в наказателното поле, а 17-годишният Маджо се възползва от подаването и изпрати топката във вратата.

Парижани нанесоха решаващия удар в 61-ата минута. Дуе бе изведен зад защитата на Вила и запази хладнокръвие, за да реализира за 2:1.

Попадението първоначално не бе зачетено заради засада, но след намесата на ВАР се оказа, че Мати Кеш в далечната част на терена покрива позицията на Дуе. Сомалийският съдия Омар Артам промени решението си и зачете гола, който се оказа достатъчен за ПСЖ да вдигне трофея.