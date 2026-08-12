Лукаку премина в турски гранд

Фенербахче официално привлече Ромелу Лукаку от Наполи, потвърдиха от турския гранд. Белгийският нападател се завръща в Турция, където е прекарал част от детството си.

Финансовите параметри на сделката не бяха обявени официално, но според италианските медии Фенербахче ще плати 6 милиона евро за 33-годишния футболист, като сумата може да нарасне с допълнителни бонуси, свързани с представянето му.

Белгийският нападател изкара последния си сезон в Наполи, с който спечели титлата в Серия А през сезон 2024/25. Миналата кампания обаче бе далеч по-трудна за него заради контузии, които ограничиха участието му до едва седем мача във всички турнири.

Въпреки това Лукаку попадна в състава на Белгия за Световното първенство и реализира три гола по пътя на отбора до четвъртфиналите.

Трансферът има и по-специално значение за белгиеца, който се завръща в страна, свързана с ранните му години. Неговият баща Роджър е играл за Генчлербирлиги, а самият Лукаку е живял в Турция като дете.