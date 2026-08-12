Душан Влахович се приближава до Бешикташ

Душан Влахович и Бешикташ са постигнали съгласие и ще подпишат договор, съобщава журналистът Флориан Плетенберг в сряда.

Очаква се контрактът на нападателя да е до лятото на 2029 година. Сръбският национал ще отлети за Истанбул по-късно днес, а медицинските му прегледи са насрочени за четвъртък.

26-годишният Влахович ще се присъедини към новия си отбор като свободен агент.

Нападателят изкара последните четири сезона и половина в Ювентус. Душан Влахович игра в Ювентус от 2022 година, а преди това носи екипа на Фиорентина и Партизан Белград.